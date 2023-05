Bene Vagienna, continua a far discutere l’allevamento avicolo di frazione Isola: da Pro Natura e Legambiente solidarietà a Ravotti

Riceviamo e pubblichiamo.



***



Abbiamo seguito, sin dal mese di luglio 2021, la vicenda dell’allevamento avicolo intensivo che doveva sorgere in frazione Isola nel Comune di Bene Vagienna. Abbiamo appreso che, nonostante tutte le opposizioni e i rischi per la salute dei cittadini, l’allevamento è già, in parte, in funzione.



Nel 2021 un gruppo di residenti, organizzato nel “Gruppo Isola 2021” si era rivolto a noi per avere delucidazioni in merito alla proposta di realizzare capannoni per l’allevamento intensivo dei polli e trovare possibili soluzioni, se c’erano, a quello che i cittadini e le associazioni ambientaliste ritenevano un grave problema ambientale e per la salute dei residenti.



Le nostre richieste di contatti con il Comune, nella persona del sindaco Ambrogio, erano purtroppo cadute nel vuoto. Nessuna risposta e nessun incontro. Nonostante questo, siamo sempre stati tenuti informati del procedere delle vicende autorizzative e giudiziarie dai rappresentanti del Gruppo Isola 2021 e, in particolare, dal referente Claudio Ravotti, che si è speso in tutti i modi non solo per aggiornare noi, ma anche per informare i cittadini delle problematiche legate a questo tipo di allevamento. Ci aveva fatto molto piacere, ad esempio, sapere della trasferta di Ravotti, e di alcuni altri componenti del gruppo, a Novafeltria, in provincia di Rimini, in occasione di un meeting organizzato dai Comitati locali per sensibilizzare le persone sul problema della salute e dell’impatto ambientale degli allevamenti avicoli intensivi. In tale occasione il gruppo ha rappresentato anche le nostre associazioni e a Novafeltria ha potuto esporre le preoccupazioni che in questi quasi due anni hanno vissuto e vivono i cittadini di Isola e Bene Vagienna.



Al meeting erano presenti personalità scientifiche di rilievo in campo medico e ambientale, altre organizzazioni ambientaliste, come Italia Nostra e Greenpeace, e molti giornalisti, tra cui Giulia Innocenzi della trasmissione televisiva Report.



Abbiamo deciso di scrivere questa lettera pubblica, quando siamo venuti a conoscenza dell’ultima, recente vicenda che vede coinvolto il signor Claudio Ravotti che è stato destituito dalla carica di consigliere comunale di minoranza per ragioni che non ci sembrano accettabili.



Non vogliamo intrometterci in questioni politiche che non ci riguardano, ma semplicemente esprimere la nostra solidarietà e vicinanza al signor Ravotti e ai componenti del Gruppo Isola 2021 per il loro impegno nei confronti dei propri concittadini nella difesa dell’ambiente e della salute di tutti.



Ci stupisce che la maggioranza che governa Bene Vagienna non tenga conto delle conseguenze sulla popolazione degli allevamenti avicoli intensivi. La letteratura in merito è ricchissima. Ci limitiamo a ricordare i dati Ispra (l’Istituto superiore per la Ricerca e la Protezione Ambientale) che ricorda che gli allevamenti intensivi producono il 75% delle emissioni di ammoniaca in Italia e rappresentano la seconda fonte di polveri sottili dopo il riscaldamento. Complessivamente, gli allevamenti causano il 79% delle emissioni di gas serra nel settore dell’agricoltura, di cui il 47% proviene dalla fermentazione enterica (processo digestivo con cui i microorganismi scompongono i carboidrati in molecole semplici facilmente assorbibili producendo gas di scarto), il 18,8% dalla gestione delle deiezioni e il 27,6% dai suoli agricoli per le coltivazioni.



Di fronte a questi dati, ci stupisce e ci rammarica prendere atto che l’Amministrazione comunale di Bene Vagienna non si preoccupa dei gravi danni ambientali che l’allevamento creerà nel suo territorio e soprattutto della salute e del benessere dei suoi cittadini, che dovrebbe essere la priorità per sindaci ed amministratori.



Invece dobbiamo prendere atto, a Bene Vagienna e in tanti altri luoghi, che la difesa della salute e dell’ambiente è delegata a privati cittadini, a enti ed associazioni che fanno del loro meglio, spendendo tempo e denaro proprio, ma non hanno il potere politico e amministrativo per bloccare gli scempi e i danni all’ambiente e alle persone. Il fatto che in Consiglio comunale sedesse Claudio Ravotti doveva rappresentare per l’Amministrazione un prezioso contributo nell’interesse generale. Invece è stato allontanato dalla carica!



Dal canto nostro rinnoviamo la stima e l’appoggio al Gruppo Isola 2021 ed in particolare al referente Claudio Ravotti, esempio di cittadino attento alle problematiche della società, e ci auguriamo che, nonostante l’amarezza del momento, vadano avanti nel loro impegno.



Domenico Sanino, presidente Pro Natura Cuneo

Bruno Piacenza, presidente Legambiente Cuneo,

Cuneo 25 maggio 2023