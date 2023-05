Cuneo accoglie il piano della mobilità 'casa-scuola' redatto dall'istituto Geometri

La Giunta comunale ha accolto e ascoltato i 55 studenti e studentesse dell’Istituto Bianchi-Virginio di Cuneo che hanno presentato e consegnato alla Sindaca e agli Assessori il progetto “Respira il cambiamento”, frutto di due anni di lavoro e focalizzato sui temi della mobilità. L’illustrazione dei progetti concreti di riqualificazione elaborati si è svolta nella mattina di giovedì 25 maggio nella sala consiliare del Comune di Cuneo. Si tratta del frutto di un “percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento” (Pcto), attivato dal dirigente Carlo Garavagno e coordinato dalle insegnanti Luisa Barutta, Marcella Coscia e Marta Parola, in collaborazione con dirigenti e tecnici del Comune di Cuneo.



I ragazzi e le ragazze hanno così descritto il percorso compiuto nelle sue diverse fasi: 1) lezioni sui temi della mobilità con particolare attenzione a quella sostenibile e attiva, alla progettazione partecipata e agli strumenti di pianificazione abbinata a visite in città e confronto sulle tematiche trattate, con il coinvolgimento dei tecnici del Comune di Cuneo. 2) Dopo l’elaborazione di un questionario in forma anonima rivolto agli studenti del Bianchi-Virginio sulle modalità di spostamento, sono state individuate le criticità e elaborate proposte migliorative sui tragitti prossimi alla scuola. 3) I futuri geometri sono diventati insegnanti in quattro classi 5° della primaria Luigi Einaudi e cinque 2° della secondaria di I grado “D’Azeglio” (lezioni peer-to-peer) per una riflessione sugli spostamenti casa-scuola e gli accessi agli edifici scolastici. 4) Sulla base delle sollecitazioni degli alunni e lo studio degli spazi, i geometri hanno progettato soluzioni che prevedono un maggiore utilizzo dei cortili interni (con l’inserimento di verde e arredo urbano) e un ingresso più protetto per i ragazzi, con maggior sicurezza e spazi più ampi, che favorirebbero anche una maggior socialità tra i ragazzi stessi. Una proposta è stata elaborata anche relativamente ai Giardini Piazza II Reggimento alpini, antistante la scuola Einaudi. I progetti sono stati messi a disposizione delle istituzioni scolastiche e del Comune di Cuneo.



Molteplici i benefici raccolti dal percorso, hanno raccontato i ragazzi e le ragazze: una migliore conoscenza del territorio in cui si vive, un’esperienza nuova di cittadinanza partecipata, un’efficace collaborazione tra mondo della scuola e Pubblica amministrazione, hanno elencato, ringraziando i geometri e i tecnici del Comune di Cuneo. Oltre a essere stata un’esperienza che ha portato crescita e arricchimento personale e ha rafforzato il gruppo classe, ha anche consentito di riflettere sulle abitudini per sviluppare nuove consapevolezze e capacità progettuali e attivare nello sforzo di diffondere buone pratiche. “Ci piacerebbe veder realizzata almeno una delle nostre proposte”, hanno concluso gli studenti.



“Nessun lavoro va mai sprecato”, ha risposto la Sindaca Patrizia Manassero, ringraziando gli studenti e le studentesse per il loro lavoro, il loro entusiasmo e le loro proposte. Ha quindi spiegato che, grazie a un finanziamento della Fondazione CRC a beneficio della scuola Einaudi, si procederà alla riqualificazione esterna dell’edificio scolastico: “Il vostro contributo parteciperà ad arricchire il lavoro che si sta facendo. Non trascureremo le vostre proposte; i nostri dirigenti e tecnici lavoreranno per arrivare a realizzazioni che vi facciano sentire ancora più protagonisti”. “Lavorare con voi sul tema della mobilità è importante per noi perché ci state aiutando a portare il messaggio ai vostri coetanei”, aveva detto l’ing. Massimiliano Galli, mobility manager del Comune di Cuneo, in apertura dell’incontro.



L’amministrazione Comunale aveva già collaborato con l’IT Geometri di Cuneo su temi legati alla progettazione della città e in particolare sulle barriere architettoniche. Insegnanti e allievi erano stati coinvolti nel percorso che ha portato al PEBAS il “Piano di abbattimento delle barriere architettoniche”, oggi una realtà virtuosa per l’Amministrazione, ma anche utile per poter ottenere finanziamenti regionali, a cui potranno accedere solo i Comuni che hanno adottato un simile Piano.



Il progetto di Alternanza Scuola Lavoro con l’IT Geometri di Cuneo nasce dalla volontà dell’Amministrazione Comunale di lavorare a fianco degli istituti scolastici con l’obiettivo di fornire stimoli e competenze agli studenti coinvolti che potranno essere utili nel loro futuro nel mondo del lavoro.



Al termine dell’incontro, il Comune di Cuneo ha ricevuto materialmente la bandiera gialla della Fiab Comune Ciclabile. È il sesto anno consecutivo per questo riconoscimento; la Città ha ricevuto le 4 bike-smile (su un punteggio massimo di 5). L’annuncio era stato dato il 3 aprile scorso. “È un riconoscimento importante, di un percorso iniziato da qualche anno e che stiamo portando avanti con ferma convinzione”, il commento dell’assessore alla mobilità Luca Pellegrino.