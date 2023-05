Dal Roero aiuti agli alluvionati della Romagna: "Grazie Govone da tutta Conselice!" [VIDEO]

Un furgone carico di carne, frutta e verdura fresche raccolte dal Gruppo Comunale A.V.G di Protezione Civile di Govone è arrivato oggi a Conselice ed è stato consegnato alla catena di solidarietà organizzata nel piccolo paese della provincia di Ravenna, da giorni trasformato in una palude.

“Proprio così”, ci conferma Giorgio Azzalin che con il collega Mario Rosso ha eseguito questo primo viaggio nel Polesine, “strade e campi sono completamente allagati. La situazione è davvero drammatica, non pensavamo di trovare un simile disastro. Noi abbiamo pensato di procurare alla gente la possibilità di avere alimenti freschi da mangiare, dopo giorni in cui hanno potuto sfamarsi solo con cibi conservati. Ma stiamo organizzando un secondo piccolo convoglio per domenica 28 maggio, con generi alimentari a lunga conservazione”.

Al telefono la voce di Vittorio Minghetti, coordinatore della Protezione Civile di Conselice, è tranquilla, ma tradisce la grande preoccupazione: “Siamo molto grati per la solidarietà dimostrata da tutti e in questo caso dai cittadini di Govone. Il concentrico di Conselice dove vivono 4.500 persone è ancora parzialmente allagato, specie nelle zone a nord e a est. Gli sfollati sono un migliaio.

Purtroppo ora l’emergenza è di tipo sanitario per via delle contaminazioni fognarie: da domani infatti si attiverà l’obbligo di vaccinazione antitetanica per chi non ce l’ha. L’acqua defluisce molto lentamente, trovandoci in una conca, e ci vorranno giorni prima di ritornare alla normalità e poter valutare i danni reali”.

Giorgio Azzalin e i suoi volontari di Govone hanno già predisposto la carovana di 4 furgoni e due pick up che si avvierà domenica mattina alla volta dell’Emilia. In questi giorni raccoglieranno generi alimentari nei centri commerciali e nei negozi e si spera nella generosità delle persone.

Conclude Azzalin: “Porteremo un po’ di speranza, oltre che i generi alimentari come pasta, alimenti in scatola, acqua, pannolini per bambini, assorbenti, prodotti per igiene personale, perché questa gente ha subito un cataclisma inimmaginabile. Sono in gamba, si rialzeranno di certo, ma adesso è il momento di dar loro una mano”.

Per chi volesse contribuire personalmente i contatti sono i seguenti: Giorgio Azzalin, 339/3640968; Giusto Ruella 347/7100020.