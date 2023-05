Pulizie e logistica, cambia l’appalto in Michelin: mantenuti i 122 lavoratori

Dal primo giugno cambia l’appalto alla Michelin di Cuneo. Dalla bolognese Rekeep, le pulizie civili, industriali e la movimentazione nello stabilimento di Ronchi passeranno nelle mani della torinese Iscott Italia Spa.

L’accordo è stato siglato tra le parti da tutti i sindacati di categoria di Cgil, Cisl e Uil e prevede il mantenimento del contenuto del contratto di secondo livello integrativo siglato con Rekeep, con il riconoscimento di un ticket pasto di cinque euro per i lavoratori dei multiservizi e un ticket pasto di quattro euro per 26 giorni. Due ticket da cinque euro (dal valore di dieci euro) per quei lavoratori che effettuano pulizia “preventiva” oltre alla quota giornaliera di 15 euro.