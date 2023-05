Savigliano: vecchi e nuovi allievi delle Marconi vincono il concorso nazionale "Scuole in musica"

Le classi 3ª C e 3ª D della scuola media Marconi, I.C. Papa Giovanni XXIII, hanno vinto, in ex aequo con altri due istituti scolastici, il primo premio assoluto all'edizione online del 7° Concorso Nazionale “Scuole in Musica”, promosso dalla città di Verona con l’obiettivo di incentivare l’attività musicale giovanile.



Le classi hanno partecipato insieme alla Band “Alter Ego” degli allievi del liceo “Arimondi-Eula”, formata da ex studenti della Marconi, con un progetto significativamente chiamato "In concerto con gli ex": i nuovi e i vecchi allievi della scuola Marconi hanno infatti collaborato allo studio e alla realizzazione orchestrale di alcuni brani.

La scuola ha presentato al concorso un video con la registrazione dal vivo di tre brani arrangiati per orchestra di flauti, chitarre, tastiere, diretti dalla prof.ssa Paola Garetto. Uno di questi, “Mountains”, è stato composto dai ragazzi della Band “Alter Ego”: Gabriele Abbadessa, Luca Supertino, Martino Bellandi e Tommaso Paonne.



Il connubio tra musica e ragazzi si è rivelato ancora una volta vincente, foriero di emozioni, collaborazione ed entusiasmo. Il progetto, che si concluderà con il saggio mercoledì 31 maggio alle 18,50 presso i locali della scuola media Marconi, ha riunito due istituzioni scolastiche saviglianesi in un'esperienza formativa unica, che ha avuto come filo conduttore la musica, ma anche la capacità di creare un ponte tra i due diversi ordini di scuola.