Concerti, eventi e musica dal vivo a Cuneo per il 2023

La città di Cuneo, in Piemonte, vanta un’ampia cultura, storia, e specialità gastronomiche da provare almeno una volta nella vita.

Situata ai piedi delle Alpi, offre anche panorami mozzafiato sulle montagne e sulle colline delle Langhe e del Roero, ecco perché è meta di chi ama immergersi nella natura. Cuneo è anche una città che si può vivere facilmente a piedi, passeggiando nel suo centro storico ottimamente conservato, con i tipici portici che la rendono unica.

La città è anche molto nota tra gli appassionati di musica di ogni genere, poiché offre durante tutto l’anno una ricca programmazione in concerti, festival, rassegne e spettacoli che animano il territorio e portano ancora più vivacità.

Per questa seconda parte dell’anno, c’è ancora un fitto programma di concerti, talkshow, workshop, performance e incursioni musicali che vivacizzeranno i favolosi beni storici della città ma anche le principali piazze, vie e parchi. L’evento porta il nome di “Città in note. La musica dei Luoghi”.

Oltre a questo, segnaliamo le date dei concerti in programma in tutta la provincia. Molti gli artisti che saliranno sul palco, che accontenteranno i gusti musicali di un ampio pubblico:

27 giugno Modà, Anfiteatro dell'Anima, Cervere - CN;

6 luglio Fiorella Mannoia, Anfiteatro dell'Anima, Cervere - CN;

7 luglio Lazza, Piazza Medford, ALba - CN;

8 luglio Giuse The Lizia, Rochelle, Setu, Sfera Ebbasta, Shiva, Tony Boy, Piazza Medford, ALba - CN;

9 luglio Articolo 31, Piazza Medford, ALba - CN;

9 luglio Niccolò Fabi, Auditorium Horszowski, Monforte d'Alba - CN;

Tutti questi concerti vanno ad arricchire l’Anima Festival, una kermesse di richiamo nazionale che si svolge prevalentemente nello splendido anfiteatro naturale di Cervere, nel cuore della provincia di Cuneo. La rassegna offrirà dal 6 luglio al 26 agosto una serie di concerti di artisti italiani e internazionali.

Il mese successivo, dal 9 al 30 luglio, gli amanti della musica jazz potranno partecipare al Monfortinjazz: uno dei festival dedicati a questo genere musicale tra i più importanti d'Italia, che si svolge nell'auditorium Horszowski di Monforte d'Alba. Al festival saranno protagonisti una selezione di artisti di fama mondiale che si esibiranno in un contesto suggestivo e unico nel suo genere, tra le colline delle Langhe.

Sempre tra giugno e luglio, però, anche i bambini e gli amanti degli sport avranno numerose occasioni d’intrattenimento. Tra gli eventi più noti e da non perdere assolutamente segnaliamo:

La Fausto Coppi, dal 23 al 25 giugno, per i colli e il centro città;

Gara Internazionale di Bocce, dal 15 al 16 luglio, Bocciofila Passatore;

Corsa Automodelli telecomandati, dal 15 al 16 luglio, Mini autodromo Città di Cuneo a Madonna delle Grazie.

Con questa grande varietà di eventi adatti a tutte le esigenze, non rimane che organizzare una bellissima vacanza a Cuneo e provincia.