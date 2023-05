Cosa rende Big Eyes Coin, Gala Games e Decentraland i migliori progetti P2E?

Alcune di queste sono già affermate e altre stanno per uscire, ma a prescindere da ciò, ecco alcune piattaforme di gioco in criptovalute progettate per offrire ore di intrattenimento. Gala Games (GALA) è un sistema di gioco progettato su una blockchain, Decentraland (MANA) offre l'opportunità di possedere terreni nel metaverso e, infine, il lancio del casinò Big Eyes Coin (BIG) farà miracoli per l'ecosistema $BIG.

Gala porta il gioco d'azzardo sulla blockchain

Fortunatamente, per coloro che sono nuovi al mondo delle criptovalute e della tecnologia blockchain, non è necessario essere esperti nel mondo della finanza digitale per unirsi a Gala Games (GALA). Gala Games ritiene che la blockchain debba essere invisibile, ed è per questo che utilizza una configurazione semplice per consentire a tutti i giocatori di usufruirne allo stesso modo.

L'aspetto migliore dei giochi blockchain play-to-earn è che una volta che gli utenti ricevono ricompense o effettuano acquisti nel gioco, hanno la vera proprietà dei loro beni. Grazie alla potenza della tecnologia blockchain, le persone possono anche commerciare e scambiare beni e ricevere un compenso finanziario sotto forma di $GALA.

L'universo di Gala Games è alimentato dalle persone. I giochi vengono creati in base alle richieste della comunità e c'è anche una comunicazione costante con gli utenti tramite Discord. Il contributo di tutti influenza il modo in cui i giochi vengono progettati e strutturati.

Decentraland: terreno di proprietà nel metaverso

Il metaverso, la simulazione e i meccanismi della blockchain si scontrano in questa realtà virtuale 3D. In Decentraland, gli utenti possono interagire tra loro e acquistare e scambiare appezzamenti di terreno all'interno dell'universo utilizzando i loro avatar NFT. Il metaverso di Decentraland funziona sulla blockchain di Ethereum, quindi la valuta nativa dell'universo $MANA può essere scambiata sulla blockchain.

Una volta che un giocatore possiede LAND, questo viene separato in parcelle che possono essere identificate da coordinate uniche. A meno che i partecipanti non scelgano di scambiarlo con il loro TERRENO, possiedono questi appezzamenti a tempo indeterminato. Gli individui possono possedere delle tenute, che sono gruppi di due o più appezzamenti di terreno collegati tra loro.

La popolarità di Decentraland deriva dalla libertà di prendere decisioni e dall'opportunità di gestire i propri terreni virtuali. Decentraland DAO è un forum in cui i partecipanti possono comunicare e discutere il futuro della piattaforma, oltre a determinare l'aggiornamento di LAND, il calendario delle aste di LAND e la sostituzione dei membri del consiglio di sicurezza.

Scommettere su Big Eyes Coin

Big Eyes Coin ha guadagnato popolarità nel corso degli anni grazie alla sua dedizione alla comunità e alle ondate che ha provocato nello spazio delle criptovalute con la sua prevendita. Ha spianato la strada ad altre monete meme per migliorare il loro gioco in futuro. Finora, Big Eyes Coin ha guadagnato più di 41 milioni di dollari e i crittografi di tutto il mondo si aspettano di sapere cos'altro farà Big Eyes Coin per fare un grande botto prima che la prevendita finisca il 3 giugno.

Big Eyes Coin ha molto a cuore la comunità e il mondo in cui viviamo, tanto che il 5% di tutti i $BIG sarà destinato a enti di beneficenza per la salvaguardia degli oceani. Ma Big Eyes vuole anche vedere le persone vincere, a volte anche vincere alla grande. Avranno l'opportunità di farlo una volta lanciato il casinò online Big Eyes Coin, in data da annunciare. Sebbene sia ancora in fase di lavorazione, ecco cosa sappiamo del casinò Big Eyes fino ad ora.

Il casinò utilizzerà solo $BIG, compresi i depositi e i prelievi. Questo per aumentare il volume di scambi di $BIG nelle 24 ore. Ci saranno più di 4000 giochi disponibili, e la maggior parte di questi saranno giochi play-to-earn, quindi più opportunità per le persone di guadagnare $BIG extra. Soprattutto le monete Meme sono sempre alla ricerca di modi nuovi ed entusiasmanti per espandere il numero di possessori di gettoni. Big Eyes Coin Casino dovrebbe portare un'ondata di nuove persone e contribuire positivamente al fiorente ecosistema.

La parola finale

Gala Games, Decentraland e Big Eyes Coin rappresentano alcuni dei migliori progetti di gioco a guadagno nel settore delle criptovalute. Queste piattaforme sfruttano la tecnologia blockchain per offrire agli utenti la vera proprietà delle loro attività di gioco e la possibilità di guadagnare ricompense finanziarie.

In particolare, Big Eyes Coin ha fatto un'ondata significativa nello spazio delle criptovalute, creando una forte comunità e generando un valore sostanziale. L'impegno della moneta per le iniziative di beneficenza e la conservazione dell'ambiente rafforza ulteriormente la sua reputazione. L'imminente lancio del casinò online di Big Eyes Coin, che utilizza esclusivamente $BIG, rappresenta un'entusiasmante opportunità per i possessori di gettoni di vincere e guadagnare di più. L'attenzione del casinò ai giochi play-to-earn, insieme alla sua ampia selezione di giochi, è destinata ad attrarre nuovi partecipanti e a contribuire alla crescita dell'ecosistema.

I tre progetti P2E di cui sopra dimostrano il potenziale della tecnologia blockchain nel rivoluzionare l'industria del gioco. Combinando intrattenimento, proprietà e ricompense finanziarie, Gala Games, Decentraland e Big Eyes Coin offrono esperienze coinvolgenti e gratificanti per i giocatori, promuovendo al contempo l'innovazione nello spazio del gioco crittografico.

