Marketing locale per aziende franchising: cosa è bene sapere?

Il marketing è un elemento fondamentale per le aziende di ogni settore e dimensione, incluse quelle che operano nel franchising: quest’ultimo è un modello di business collaudato e un supporto operativo consolidato, ma soltanto affidandosi a dei professionisti come Franchising Strategy è possibile trarne i migliori risultati. Vediamo tutto ciò che c’è da sapere sul marketing locale per le aziende franchising, evidenziando le strategie vincenti per garantire una presenza solida e di successo a livello locale.

Chi stabilisce le regole del marketing locale per le aziende franchising

Anche se il franchisee si rivolge ad una clientela locale, è fondamentale mettere in atto una strategia di marketing ben studiata per ottenere successo e raggiungere obiettivi economici soddisfacenti. Ma chi definisce la marketing strategy, il brand o gli affiliati? In genere, la responsabilità della comunicazione ricade sulla casa madre dell'azienda franchising, partendo dalla gestione dei canali social, fino ai volantini e alla cartellonistica, se pur vi sia anche qualche caso di autonomia locale o i franchisee possano avere disponibilità di strumenti da gestire localmente. Vediamo, più in dettaglio, qual è il ruolo del brand nella definizione di una strategia di marketing locale efficace.

Innanzitutto, il franchisor si impegna a studiare il mercato locale, il target di riferimento e la concorrenza, così da favorire il successo delle singole attività. Una volta completato lo studio di fattibilità, è il brand stesso ad offrire un vero e proprio manuale operativo per la gestione del marketing locale da parte degli affiliati: ciò avviene poiché la comunicazione di ogni singola attività locale ha un impatto diretto sulla reputazione e la comunicazione globale dell'intera rete di franchising.

Quindi, cosa dovrebbe sapere il franchisee? Gli affiliati devono avere una chiara comprensione delle linee guida stabilite dal franchisor per il marketing locale, in modo da mantenere l'identità del brand e garantire una comunicazione coerente e coordinata tra tutte le attività locali. La casa madre dovrebbe dunque avere un Brand Book molto chiaro e un manuale di comunicazione in cui inserire le linee guida, oltre a una serie di strumenti di comunicazione capaci di rispondere a esigenze di campagne temporanee o altri tipi di iniziative. Oltre a questo, è fondamentale gestire in modo adeguato i profili social, che rappresentano uno strumento fondamentale nella strategia di marketing locale.

I rischi di una strategia di marketing non allineata al brand

Uno dei principali rischi di una strategia di marketing non allineata al brand franchisor è la perdita di coerenza e identità: la casa madre ha investito tempo e risorse nel creare un'immagine unica e riconoscibile, che la distingue dalla concorrenza. Se le attività locali scelgono di adottare strategie di marketing divergenti, è estremamente probabile che si venga a creare molta confusione nei consumatori, indebolendo l'immagine complessiva del marchio e la fedeltà dei clienti.

Una strategia di marketing locale in contrasto con quella del franchisor potrebbe anche creare tensioni con il brand e causare conflitti interni in grado di compromettere la collaborazione e il rapporto di fiducia tra le parti. Ciò potrebbe avere ripercussioni a lungo termine sulla partnership tra l'attività locale e il franchisor.

È qui che entrano in gioco i professionisti del settore, come Franchising Strategy. Rivolgersi a esperti con una profonda conoscenza del franchising e delle migliori strategie di marketing disponibili sul mercato è fondamentale per limitare questi rischi e massimizzare il potenziale di crescita. Un professionista che conosce bene il Franchising sa che il Local Marketing non è cosa degli affiliati e che serve una gestione organizzata e pratica perché tutta la rete sia in grado di comprendere quali sono le strategie di gestione degli strumenti e quali sono le linee guida per realizzare un piano locale che sappia essere allineato con quello nazionale o, in caso di Franchising internazionali, anche globale. Attività di project management, procedure e strumenti, oltre che una strutturazione della comunicazione Franchisor-Franchisee non è cosa di poco conto e se la casa madre, da un lato, deve garantire un giusto allineamento, non può certo farlo in via dittatoriale, avvalendosi di tutti i sistemi che rendano edotti i franchisee e li tengano aggiornati. Un buon Franchising fa conoscere i processi e li gestisce in squadra, con maggior soddisfazione e allineamento di tutto il network.

Il supporto dei professionisti: Franchising Strategy

Franchising Strategy si conferma come un partner affidabile e competente, in grado di offrire consulenze personalizzate analizzando le specifiche esigenze delle attività locali all'interno del contesto franchising e sviluppando strategie di marketing coerenti e allineate al brand franchisor. Grazie alla loro esperienza, i professionisti di Franchising Strategy possono aiutare ad evitare errori costosi e adottare le migliori pratiche per raggiungere risultati di successo. La strategia, in un Franchising, va messa a terra e condivisa con le giuste dinamiche verso i Franchisee. In Franchising Strategy un metodo consolidato, sviluppato in 20 anni di esperienza con le reti, consente ai Franchisor o a chi vuole sviluppare un network di essere supportato e costruire i giusti strumenti per una digitalizzazione efficace e un processo di innovazione che segua le esigenze di mercato per rendere il brand più forte e gli affiliati più soddisfatti.

Il team di esperti di Franchising Strategy vanta una comprensione completa delle dinamiche che caratterizzano un franchising di alto livello: questo consente all’azienda di offrire soluzioni mirate e innovative, basate sulle migliori pratiche e sulle tendenze del settore, garantendo alle attività locali una posizione di reale vantaggio competitivo.