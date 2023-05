Progetti crittografici al comando del mercato crittografico nel 2023: Solana, Monero e Big Eyes Coin

Le comunità di criptovalute sono in continua espansione e sempre più persone aprono le loro menti e i loro portafogli all'era delle valute digitali, che sembra stia conquistando la società moderna. Per coloro che vogliono entrare nella borsa delle criptovalute, questo è l'elenco perfetto. Ecco perché Solana (SOL), Monero (XMR) e Big Eyes Coin (BIG) sono da tenere d'occhio.

Velocità e sostenibilità: Solana

Solana viene spesso paragonata ad altre reti blockchain, come Avalanche (AVAX) ed Ethereum (ETH), ma Solana è una realtà a sé stante. Come la maggior parte delle blockchain, Solana consente di creare applicazioni decentralizzate utilizzando contratti intelligenti sulla piattaforma.

Solana è una delle piattaforme blockchain in più rapida crescita e questo per una buona ragione: la sua velocità di transazione è ineguagliabile! Solana consente oltre 50.000 transazioni al secondo, mentre rivali come Avalanche possono effettuare solo poco più di 6.000 transazioni al secondo.

Solana è inoltre compatibile con più di 90 reti di portafogli di criptovalute diverse, il che facilita la memorizzazione sicura dei propri SOL. Solana sta anche lavorando allo sviluppo dell'accesso alle criptovalute tramite cellulare, chiamato "Solana Mobile Stack", che dovrebbe migliorare l'accessibilità delle criptovalute, rendendole più veloci.

Monero: la rete sicura perfetta

Monero è stato progettato esclusivamente per assistere privati e aziende nello scambio di criptovalute e beni digitali. Monero è noto per avere un ambiente sicuro che dà priorità alla sicurezza. Monero consente agli utenti di eseguire transazioni in modo segreto e privato, rendendo quasi difficile tracciare le transazioni. Esistono tre approcci di base per mantenere riservata la piattaforma Monero.

Il primo metodo consiste nell'impiego di indirizzi "stealth", che sono indirizzi da utilizzare una sola volta e che cambiano anche se una singola persona esegue diverse transazioni. Le firme ad anello nascondono l'origine dei fondi e la loro destinazione, raggruppando le transazioni con trasferimenti non correlati in gruppi casuali. Infine, RingCT nasconde le quantità delle transazioni.

Big Eyes Coin fa le onde per salvare gli oceani

L'obiettivo di Big Eyes Coin è quello di avvicinare un maggior numero di persone al mondo della finanza digitale e di far sì che tutti siano coinvolti e contribuiscano all'ecosistema. Big Eyes Coin vuole anche impegnarsi personalmente per la salvaguardia dei nostri cari oceani, tanto che il 5% di tutti i BIG sarà destinato a questa causa.

Il cambiamento climatico è un problema serio che deve essere affrontato, quindi è piuttosto rinfrescante vedere una grande piattaforma di criptovalute parlare apertamente del suo contributo e delle sue strategie di salvaguardia del pianeta.

Il nuovissimo casinò di criptovalute che Big Eyes Coin sta progettando di lanciare attirerà sicuramente più persone nello spazio delle criptovalute e contribuirà anche in modo significativo alla conservazione dell'ecosistema. Sebbene sia ancora in fase di lavorazione, per ora ci sono alcune speculazioni su ciò che accadrà.

In primo luogo, ci saranno oltre 4.000 giochi disponibili sul casinò di criptovalute, la maggior parte dei quali saranno giochi play-to-ear. Tutti i depositi e i prelievi saranno effettuati con Big Eyes Coin, il che creerà inevitabilmente un maggior numero di possessori di token.

