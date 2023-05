A Costigliole Saluzzo si gioca la partita di calcio a scopo benefico "Vince la solidarietà"

‘Vince la solidarietà’ è il titolo della partita a scopo benefico che si disputerà a Costigliole Saluzzo, venerdì 9 giugno alle 20,30 (con inizio attività alle 19,45) nel campo da calcio della frazione Ceretto.

L’evento è stato presentato ieri, mercoledì 24 maggio, a palazzo Giriodi sede del Municipio di Costigliole.

Organizzato dall'associazione Attivamente in collaborazione con i Comuni di Costigliole, Busca, Villafalletto, Verzuolo, Scarnafigi, avrà come protagonisti personaggi noti della televisione e del mondo del web.

Scenderà in campo la squadra della Nazionale TV e Social contro la formazione locale ‘Team j Amis’, formata da amministratori comunali e altre figure conosciute appartenenti al territorio dei cinque Comuni partecipanti.

A coordinare la Nazionale TV è il direttore generale Vittorio Fagioli, mentre l’organizzazione della squadra locale è a cura di Gabriele Mainero che quattro anni fa a Villafalletto, aveva realizzato la prima tappa di questa iniziativa, che intende diventare itinerante.

Ad accogliere Vittorio Fagioli nel Municipio di Costigliole è stato Livio Allisiardi in rappresentanza della presidente di ‘Attivamente’ Monica Giraudo (assente per motivi di lavoro), con i consiglieri dell’associazione Lucia Pettinà e Roberto Suffia e, per il Comune di Costigliole Saluzzo, il sindaco Fabrizio Nasi. Al tavolo dei relatori anche il sindaco di Verzuolo Giancarlo Panero e l'assessore di Busca Diego Bressi, Comuni partner assieme a Scarnafigi.

Nell'occasione hanno preso la parola anche Fabrizio Giai presidente dell’associazione ‘La Cura nello sguardo’ a cui saranno devoluti i proventi dell'evento, con il dottor Fabrizio Motta medico dell’Hospice di Busca in cui opera il sodalizio con la finalità di promuovere la conoscenza delle cure palliative e delle attività offerte nel territorio di competenza dell’Asl Cn1.

Vittorio Fagioli è il fondatore della Nazionale TV nata nell’aprile del 1999; da quella data ad oggi sono state disputate 350 partite.

“L’iniziativa con la nostra Nazionale in questa zona - spiega Fagioli - è nata a Villafalletto quattro anni fa. Credo sia molto importante unire i Comuni nel nome della solidarietà.

I giocatori della della Nazionale TV che giocherà a Costigliole verranno svelati dopo il primo giugno.

Tra questi – anticipa Fagioli - sarà presente il comico Giampiero Perone (noto per il personaggio del Principe Cacca a Colorado Cafè su Italia1, Quelli che il calcio su Rai2, e Zelig su Canale 5), l'inviato di Striscia la Notizia Luca Galtieri, Andrea Pisani dei Pampers, Steve dei Turbolenti”.

La formazione sarà composta da 16 persone siamo anche arrivati, in alcune partite, ad avere 19 giocatori”.

Tra le anticipazioni emerse, l'evento di Costigliole coinciderà anche con la premiazione di Lorenzo Beccati (storica voce del Gabibbo) per le 300 presenze in Nazionale.

Livio Allisiardi: “Ringrazio Monica Giraudo, presidente dell’associazione Attivamente, di cui faccio parte assieme a Lucia Pettinà e Roberto Suffia, per aver accettato di partecipare a questa manifestazione solidale. Con la nostra associazione stiamo proponendo parecchie attività legate al territorio.

La partecipazione della squadra Nazionale calcio TV e contro gli amministratori dei cinque comuni partecipanti, riuniti nel ‘Team j Amis’, sarà un grande appuntamento all’insegna della solidarietà e sono convinto che darà buoni frutti. Ringrazio fin da ora il pubblico che parteciperà alla partita organizzata a scopo benefico i cui fondi raccolti saranno devoluti all’associazione ‘La cura nello sguardo’ che si occupa dei malati oncologici dell’Hospice di Busca e del supporto ai loro familiari”.

La conferenza è stata presentata da Andrea Caponnetto, che, con i ragazzi del circuito Zenzero, è stato chiamato ad animare la partita del 9 giugno e gli eventi collaterali, che vedranno coinvolte diverse associazioni sportive del territorio.

Dal pomeriggio di martedì 30 giugno i biglietti per la partita dal costo di 10 euro tribuna, 5 euro prato, e di 1 euro per i ragazzi fino a 14 anni, saranno in distribuzione nelle tabaccherie di Costigliole, fino ad esaurimento posti.