Due cuneesi in Provenza per parlare del pittore di Acceglio Matteo Olivero

Dal 20 al 22 maggio 2023, Fortunato Bonelli, esperto di Matteo Olivero (Pratorotondo, Acceglio, Cn 1879 - Verzuolo, Cn 1932), ed Enrico Perotto, storico e critico d’arte di Cuneo, hanno partecipato a una trasferta culturale in terra di Provenza, accolti amichevolmente dall’Association des Piémontais du Pays d’Aix, nelle persone del Presidente Jean Philippe Bianco, del Primo Vice Presidente Thérèse Hamart, del Secondo Vice Presidente Michèle Einaudi, ex senatrice, del Segretario Viviane Isaia, del Tesoriere Josiane Brotons, del Presidente Onorario Bruno Genzana, deputato al Consiglio Regionale della Provenza-Alpi-Costa Azzurra, e di Anna Maria Giraudi.

Bonelli e Perotto sono stati entrambi chiamati ufficialmente a tenere due conferenze: la prima si è svolta alle ore 16 di sabato 20 maggio ad Aix-en-Provence, presso la Mairie annessa al Pont de l’Arc; e la seconda si è tenuta alle ore 15 di lunedì 22 maggio all’Istituto Italiano di Cultura di Marsiglia, alla presenza della Direttrice, Paola Ciccolella.

In entrambe le occasioni, sono stati esposti due dipinti originari di collezione privata, una stampa fotografica fedele del Tramonto in alta Valle Maira del 1903 (donata all’Associazione dei Piemontesi d’Aix) e altre sette riproduzioni fotografiche di dipinti celebri di Olivero, di fronte a un pubblico che ha partecipato sempre in buon numero e con vivo interesse.

Bonelli ha presentato i momenti salienti della vita del pittore di Acceglio, avvalendosi del video intitolato “Matteo Olivero - ritratto di un pittore”, prodotto nel 2017 dalla Fondazione Acceglio con la regia di Andrea Icardi. E Perotto ha commentato un powerpoint appositamente predisposto con immagini e testi che hanno permesso di ricostruire gli aspetti più rilevanti dell’arte di Olivero.

Si è così potuto tornare a parlare della figura sempre affascinante di Matè, noto al suo tempo in Francia come il “peintre de la neige” e la cui ricerca artistica è sospesa tra l’immersione nella bellezza del paesaggio montano illuminato dai raggi accecanti del sole mattutino e l’esperienza dell’inquietudine interiore, espressa in dipinti carichi di tensione psicologica, dalle atmosfere notturne illuminate dalle luci del plenilunio.

Come ha scritto il critico Emilio Bissoni nel 1926, chi “non ha visto i suoi cieli chiari, trasparenti, lontani, i suoi monti, le valli coperte da nevi immacolate, la natura tutta, dipinta sotto le vesti più ridenti o più tragiche, non conosce cosa sia un paesaggio moderno, passato attraverso l’anima di un artista innamorato”.