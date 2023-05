Piazza Europa, Civallero (Fi): "Il progetto del parcheggio sotterraneo va definitivamente abbandonato"

Si è riunito ieri sera il gruppo di Forza Italia di Cuneo, coordinato da Franco Graglia insieme al consigliere Franco Civallero. Molti i temi affrontati e posti sul tavolo per i prossimi incontri, tutti in linea col programma elettorale e volti a migliorare la qualità di vita dei cittadini.

Il tema predominante è stato quello del progetto del parcheggio sotterraneo di Piazza Europa contro il quale si era da subito schierato Franco Civallero con Forza Italia, sostenuti dal consenso di tanti cittadini, anche non residenti nel capoluogo ma che lo vivono per lavoro e per diletto. Sul tema si era anche trovata grande condivisione da parte di tutta la minoranza.

Franco Civallero ha relazionato: “Finalmente sono state aperte le buste con le offerte per box e stalli del parcheggio interrato di piazza Europa. Un progetto che noi come Forza Italia e SiAmo Cuneo, mia lista civica, abbiamo sempre avversato perché ritenuto del tutto inutile e dannoso per la città e in questo abbiamo avuto l’appoggio di gran parte dei cuneesi. Abbiamo sempre considerato la scelta di abbattere i magnifici cedri del Libano come un crimine nei confronti della cittadinanza non solo perché avrebbe generato un aumento dell’inquinamento in quella zona, ma anche perché anziché essere di interesse collettivo avrebbe favorito solo la speculazione di alcuni personaggi ben conosciuti ai cuneesi; intuizione poi confermata dalla scoperta di un progetto per il piazzale dell’Inps tenuto nascosto ai molti fino a pochi giorni fa.”

“Avendo a cuore il bene della città – ha proseguito il consigliere – abbiamo insistito fino all’ultimo con l’attuale maggioranza che il loro progetto era inutile, non voluto dai cuneesi, ben sapendo che le decisioni erano già state prese e i giochi fatti. Malgrado tutta l’opposizione si sia unita e abbia preannunciato azioni di forte protesta, la sindaca ha voluto continuare andando alla prova di forza; concedendo come unica variante al suo piano incosciente il vincolo a una sola unità per ognuna delle tre tipologie ad ogni proponente.”

Ancora Civallero: "La vittoria che la maggioranza considerava già acquisita si è, per fortuna, trasformata in una sconfitta: infatti i cinque milioni che si pensava di avere, quale acconto per l’inizio dei lavori, si sono ridotti ad appena due. Ora più che mai non ci resta che chiedere a gran voce l’abbandono di questo progetto. Poiché in questi mesi sono state sostenute importanti spese, per parcelle e perizie varie, vorremmo sapere chi le rimborserà ai cittadini, che con diverse raccolte firme non hanno mai accettato l’idea del progetto piazza Europa.”

Il gruppo di Forza Italia Cuneo sì è poi trovato unanime nel ribadire la richiesta di abbandono del progetto; inoltre sono state formulate diverse proposte alternative, che verranno approfondite nei prossimi incontri, per proporle ai prossimi consigli comunali.

Vista la dichiarazione della sindaca, di riflessioni in merito al progetto previa valutazione con chi eroga il contributo , il gruppo di Forza Italia Cuneo ritiene di invitarla a dirottare i fondi, dal progetto Piazza Europa a un nuovo progetto, ad esempio, di riqualificazione dello stadio. "La riqualificazione dello stadio – si è detto – potrebbe essere ben vista anche dalla maggioranza, ma ad oggi mancherebbero i fondi necessari. Da questa proposta invece ne potrebbe uscire veramente un nuovo centro di aggregazione, in un’area molto vicina a quella di Piazza Europa e potrebbe rientrare nei limiti del bando, anche perché una parte dei fondi sono già stati destinati, ad esempio, alla riqualificazione del campo di atletica".

Infine, il gruppo di Forza Italia ritiene "indispensabile" che venga presentata una mozione di sfiducia verso l’assessore Luca Pellegrino.