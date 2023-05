Saluzzo, il Consiglio comunale ricorda Roberto Revelli

È Spirito Mario Gallo, 76 anni, ingegnere in pensione a succedere in Consiglio comunale a Saluzzo al compianto Roberto Revelli, deceduto improvvisamente a Valmala durante un’escursione in mountain bike. Gallo, attuale responsabile dell’Emporio solidale della Caritas, è il primo escluso della lista “Città da Amare” di cui è stato presidente.



Il suo ingresso è stato formalizzato ieri sera, mercoledì 24 maggio, durante la seduta del Consiglio comunale dedicata in larga parte al ricordo di Revelli, consigliere comunale di lungo corso e presidente della Commissione urbanistica. Lo hanno ricordato il presidente del Consiglio comunale, Enrico Falda, il capogruppo di maggioranza Paolo Battisti e i consiglieri di minoranza Domenico Andreis, Fulvio Bachiorrini, Carlo Savio e, con un messaggio (non essendo presente in aula), Alessandra Piano.



Tutti, in vario modo, hanno rievocato la figura dell’amministratore competente e scrupoloso oltre che dell’ingegnere e docente al Politecnico di Torino. Una morte, quella di Roberto Revelli, che per le modalità in cui è avvenuta e per la sua ancor giovane età, ha scosso profondamente tutti i componenti del Consiglio. Particolarmente commosso e turbato è apparso il sindaco, Mauro Calderoni, il quale non è infatti riuscito a portare a termine il suo intervento.



Presenti in sala anche consiglieri delle passate consiliature, tra cui l’ex sindaco Paolo Allemano. Al termine dei vari interventi un lungo applauso – sollecitato da Allemano – è stato tributato al consigliere deceduto.



Al posto dove sedeva abitualmente in Consiglio è stato posto un mazzo di fiori.