Il sindaco di Verzuolo chiede un incontro sulla Sanità con la Regione e i rappresentanti dell'Asl CN1

Il sindaco di Verzuolo GianCarlo Panero scrive al presidente della Conferenza dei Sindaci dell’Asl Cn1 e sindaco di Busca Marco Gallo. Obiettivo convocare un incontro, con i Responsabili della Regione Piemonte e della stessa Azienda Sanitaria per fare il punto sulla situazione della sanità pubblica sul territorio.

Proprio in questi giorni, infatti, sono in corso numerose riunioni incentrate sul tema della sanità (a Verzuolo, ad esempio, è prevista martedì 30 maggio, dalle 20:45, in Sala Arroyito) e stanno nascendo appositi comitati. L’attenzione, anche mediatica, è dunque molto alta.

Tra i nodi da affrontare per il primo cittadino di Verzuolo c’è la complessa vicenda dell’ASO Santa Croce e Carle di Cuneo, con la presa in servizio dallo scorso 1° maggio del commissario Livio Tranchida. Ma non solo. L’incontro richiesto è essenziale per Panero al fine di avere informazioni, notizie e decisioni sull’andamento dei progetti legati al PNRR, e valevoli molti milioni di euro, in essere nella Provincia Granda: dalle case della comunità all’ospedale provinciale, dagli ospedali di Savigliano e Saluzzo ai servizi sanitari in generali con uno sguardo anche a personale e forniture.