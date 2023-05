Maltempo, il Po erode un terreno agricolo. Demarchi: “Da troppi anni non si fa manutenzione” [VIDEO E FOTO]

Insieme ai tecnici Aipo, ad amministratori e agricoltori locali sono stati osservati dapprima i luoghi fluviali nei pressi del comune di Revello per poi spostarsi a Cardè.

In particolare nel punto tra i comuni di Moretta e Cardè è stato evidenziato come il corso del Po abbia eroso una parte di un terreno agricolo coltivato a mais.

“Ci sono danni - spiega Demarchi - non solo ai terreni agricoli, ma che potrebbero in futuro riguardare anche allevamenti e abitazioni. Cercheremo con i tecnici, gli amministratori locali e i privati di ripristinare la sponda del fiume di modo che le prossime piogge non facciano ulteriori danni. Si arriva da troppi anni di mancata manutenzione degli alvei fluviali. Sia le difese spondali che i letti dei fiumi sono pieni. Solo facendo manutenzione si riesce ad avere acqua scorrevole senza creare danni.”