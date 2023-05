Calcio Serie D: il Bra saluta (e ringrazia) Stefano Capellupo

Primi movimenti ufficiali per il Bra in vista della stagione 23/24.

Dopo quattro stagioni si dividono le strade dei giallorossi e del capitano Stefano Capellupo.

Lo ha annunciato la società presieduta da Giacomo Germanetti attraverso un comunicato ufficiale pregno di affetto e riconoscenza verso il centrocampista classe '88.

LA NOTA UFFICIALE DELL' A.C. BRA

"Grazie (Cap)pe!

Stefano Capellupo, a partire dalla stagione 2023/2024, non sarà più un giocatore del Bra. Il "regista" del centrocampo, nato a Torino nel 1988, aveva abbracciato i colori giallorossi nel settembre 2019. Quattro stagioni in D con il Bra, dense ed avvincenti, di cui le ultime tre consecutivamente ai play-off. Nel 22/23 appena concluso, Stefano ha indossato la fascia di capitano con grande serietà e grande impegno.

La società desidera ringraziare Stefano per quanto dimostrato in campo, nello spogliatoio e fuori dal campo. Non ultimo, un augurio sincero per il prosieguo del percorso calcistico, sportivo e personale."