Cuneoginnastica: incetta di medaglie nel Campionato regionale AICS

Palaginnastica, Torino, Campionato regionale AICS di Ginnastica Artistica femminile e lunga giornata di gare per le giovani atlete agoniste dell’associazione Cuneoginnastica.

Prima a scendere in campo la mattina presto ma anche prima in classifica a termine gara nel terzo grado categoria B è la mini ginnasta proveniente da Monastero Vasco e tesserata per l’associazione cuneese Eleonora Bessone. Per Eleonora una buonissima prova sui quattro attrezzi, sicura e precisa segno di una buona maturazione tecnica. Conquista così il titolo di Campionessa regionale AICS nella sua categoria.

E’ poi il turno delle allieve un po' più esperte, le cuneesi classe 2011 Alissa Frakulla e Jennifer Pancera. Entrambe conducono una buona gara, precisa, senza errori tanto da conquistare il primo e secondo posto sul podio; oro per Alissa e argento per Jennifer. Classe 2012 e 2013, scendono in campo rispettivamente Caterina Reinero Shahini e Adele Pace; anche per loro competizione sui quattro attrezzi e buone prove su ogni specialità, Adele conquista la medaglia d’oro mentre Caterina, oro nella prima prova conquista l’argento.

Tutte le ginnaste che hanno gareggiato domenica, si esibiranno per il pubblico cuneese sabato 27 maggio, alle 14,30 presso il Palazzetto dello Sport di San Rocco Castagnaretta nel consueto saggio di fine anno, manifestazione alla quale parteciperanno tutti gli atleti, associati Cuneoginnastica. L’ingresso sarà gratuito.