Sci alpino, ecco il calendario di Coppa del mondo femminile 23/24

Il Congresso Fis ha ufficializzato il calendario di Coppa del mondo femminile della stagione 2023/24.

Il numero totale delle competizioni sarà di 45, distribuite equamente fra tutte e quattro le discipline: 11 discese, 11 supergiganti, 11 giganti e 11 slalom, a cui si aggiunge una combinata a squadre (manche di discesa più manche di slalom) alla quale prendono parte due concorrenti diversi, prevista a Crans Montana, la cui classifica verrà conteggiata sulla somma dei tempi.

Come di consueto l’apertura è riservata al gigante di Soelden, previsto sabato 28 ottobre, a cui seguirà il doppio appuntamento con lo slalom di Levi e lo speed opening di Zermatt/Cervinia che, dopo la cancellazione dello scorso anno, è stato fissato per sabato 18 e domenica 19 novembre.

L’appuntamento con la velocità di Lake Louise verrà rimpiazzato da due giganti a Mont Tremblant, sempre in Canada.Previste altre tre tappe in Italia: a Cortina d’Ampezzo si celebreranno due discese e un supergigante da venerdì 26 a domenica 28 gennaio,seguite martedì 30 gennaio dal consueto gigante di Kronplatz, mentre la Val di Fassa ospiterà due supergiganti il 24 e 25 febbraio. Chiuderanno la stagione le finali di Saalbach, nell’occasione distribuite in due diversi weekend: il 16 e 17 marzo aprono le prove tecniche, venerdì 22 e sabato 23 marzo toccherà alle gare veloci.

Il programma completo:

Sab. 28/10/23 – GS femminile Soelden (Aut)

Sab. 11/11/23 – SL femminile Levi (Fin)

Dom. 12/11/23 – SL femminile Levi (Fin)

Sab. 18/11/23 – DH femminile Zermatt/Cervinia (Svi/Ita)

Dom. 19/11/23 – DH femminile Zermatt/Cervinia (Svi/Ita)

Sab. 25/11/23 – GS femminile Killington (Usa)

Dom. 26/11/23 – SL femminile Killington (Usa)

Sab. 02/12/23 – GS femminile Mont Tremblant (Can)

Dom. 03/12/23 – GS femminile Mont Tremblant (Can)

Ven. 08/12/23 – SG femminile St. Moritz (Svi)

Sab. 09/12/23 – DH femminile St. Moritz (Svi)

Dom. 10/12/23 – SG femminile St. Moritz (Svi)

Sab. 16/12/23 – DH femminile Val d’Isère (Fra)

Dom. 17/12/23 – SG femminile Val d’Isère (Fra)

Gio. 21/12/23 – SL femminile Courchevel (Fra)

Gio. 28/12/23 – GS femminile Lienz (Aut)

Ven. 29/12/23 – SL femminile Lienz (Aut)

Sab. 06/01/24 – GS femminile Kranjska Gora (Slo)

Dom. 07/01/24 – SL femminile Kranjska Gora (Slo)

Sab. 13/01/24 – DH femminile Zauchensee (Aut)

Dom. 14/01/24 – SG femminile Zauchensee (Aut)

Mar. 16/01/23 – SL femminile Flachau (Aut)

Sab. 20/01/24 – GS femminile Jasna (Svk)

Dom. 21/02/24 – SL femminile Jasna (Svk)

Ven. 26/01/24 – DH femminile Cortina (Ita)

Sab. 27/01/24 – DH femminile Cortina (Ita)

Dom. 28/01/24 – SG femminile Cortina (Ita)

Mar. 30/01/24 – GS femminile Kronplatz (Ita)

Sab. 03/02/24 – DH femminile Garmisch (Ger)

Dom. 04/02/24 – SG femminile Garmisch (Ger)

Sab. 10/02/24 – GS femminile Soldeu (And)

Dom. 11/02/24 – SL femminile Soldeu (And)

Ven. 16/02/24 – Team combined femminile Crans Montana (Svi)

Sab. 17/02/24 – DH femminile Crans Montana (Svi)

Dom. 18/02/24 – SG femminile Crans Montana (Svi)

Sab. 24/02/24 – SG femminile Val di Fassa (Ita)

Dom. 25/02/24 – SG femminile Val di Fassa (Ita)

Sab. 02/03/24 – DH femminile Kvitfjell (Nor)

Dom. 03/03/24 – SG femminile Kvitfjell (Nor)

Sab. 09/03/24 – GS femminile Are (Sve)

Dom. 10/03/24 – SL femminile Are (Sve)

Sab. 16/03/24 – SL femminile Saalbach (Aut)

Dom. 17/03/24 – GS femminile Saalbach (Aut)

Ven. 22/03/24 – SG femminile Saalbach (Aut)

Sab. 23/03/24 – DH femminile Saalbach (Aut)