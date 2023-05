A Pianfei torna l’Hobbes Fest della Cooperativa Animazione Valdocco

Sabato 10 e giovedì 15 giugno, a Pianfei, avrà luogo l’iniziativa dal titolo “Hobbes Fest 2023” l’evento rivolto alla comunità locale – ed in particolare a bambini e ragazzi – a base di magia, giochi, rompicapo e calciobalilla organizzato dalla Cooperativa Animazione Valdocco in collaborazione con la Proloco ed il Comune di Pianfei e la partecipazione di BCC Pianfei e Rocca de’ Baldi, Il Calamaio Allegro, Il Bottegone, Tabaccheria Sicardi, Farmacia Narciso, ferramenta Pianfer, bar Jack Met, bar Al 21, Erbe di Montagna e L’angolo della pizza di Pianfei; JouéClub! Magazzino Mary di Beinette; Cremeria del Corso di Villanova Mondovì. L’evento si comporrà, anche quest’anno, di due differenti sezioni.

Sabato 10 giugno dalle ore 15.30 in poi presso la Comunità Alloggio Educativa per minori “Hobbes”, in Via Vecchia di Beinette 11, Località Ula a Pianfei, si terrà lo spettacolo di magia e giochi col Mago Ticket. A seguire dalle ore 18.00 braciolata offerta a tutti i partecipanti.



Giovedì 15 giugno presso il Palatenda del centro sportivo di Pianfei avrà luogo il torneo dilettantistico di calciobalilla a coppie aperto a tutti: dalle 18 torneo aperto agli under 14, mentre dalle 20.30 sarà il turno degli over 14 anni. Per info e iscrizioni al torneo contattare, a partire da lunedì 5 giugno, i seguenti recapiti: 334/6747067 e 0174/585148.



Hobbes Fest è l’ormai tradizionale manifestazione aperta a bambini, ragazzi e famiglie di Pianfei e dintorni, un’opportunità per vivere una giornata di festa insieme. Inserita all’interno dei festeggiamenti patronali pianfeiesi, l’iniziativa si pone infatti l’obiettivo di promuovere e sostenere attività di socializzazione ed integrazione all’interno del territorio nel quale è inserita la Comunità Alloggio Minori.



La Comunità Hobbes di Pianfei è un servizio residenziale della Cooperativa Animazione Valdocco che dal 1994 accoglie minori dai 6 agli 11 anni. La Comunità Hobbes lavora per tutelare minori affidati dal Tribunale dei Minori e dai Servizi Socio Assistenziali, garantendo la crescita del bambino in un contesto protetto.



Per info: 0174/585148, 334.6747067 – mctahobbes@lavaldocco.it – www.cav.lavaldocco.it.