Lpm Bam Mondovì – UFFICIALE: la centrale Chiara Riparbelli non lascia ma raddoppia! La giocatrice pugliese confermata nel Puma

Una centrale pronta a far vedere il suo vero valore! La Lpm Bam Mondovì oggi ha comunicato che per il secondo anno consecutivo avrà a disposizione la centrale Chiara Riparbelli. La società della presidente Alessandra Fissolo ha deciso di puntare ancora sull’esperta giocatrice pugliese.

Nella sua prima stagione in maglia rossoblù, la Riparbelli ha avuto un rendimento in chiaroscuro, con prestazioni altalenanti. Le attenuanti di certo non sono mancate, compresi alcuni problemini fisici. Nello staff tecnico del Puma, però, c’è la piena convinzione che il potenziale della centrale pugliese sia stato visto solo in parte.

Ecco perché la Lpm ha deciso di riporre piena fiducia nella ventisettenne di Mesagne anche per la prossima stagione. Insomma, una conferma per vedere in campo la vera Chiara Riparbelli. Di seguito il comunicato della Lpm:

Classe 1996, Chiara Riparbelli vestirà ancora la maglia rossoblu, che ha indossato con onore la scorsa stagione.

“Sono molto contenta della riconferma e di ritornare a Mondovì, l’ambiente è sempre stato molto caloroso e credo che la continuità sia un aspetto da non sottovalutare!” - questo il commento entusiasta di Chiara Riparbelli in merito al suo rinnovo in casa LPM BAM Mondovì.

La centrale pugliese ritroverà in squadra l’opposto Clara Decortes e la compagna di reparto Valeria Pizzolato, confermando così la coppia al centro del team monregalese.

“Sono contenta di trovare “vecchie” compagne dall’anno scorso.” - commenta la pumina - “Con Valeria mi sono trovata davvero molto bene dentro e fuori il campo, abbiamo lavorato bene insieme: sono convinta che questo possa dare una stabilità maggiore alla nuova formazione.”

Determinata e sicura di sé, Riparbelli ha le idee chiare sulla prossima stagione: “Alla nuova squadra voglio dare una Chiara agguerrita: ho voglia di sudare, allenarmi e lavorare sodo: voglio far vedere di che stoffa sono fatta! Non vedo l’ora di rivedere tutti al palazzetto e vivere insieme nuove emozioni. Quello che posso promettere è che cercherò di far vedere una Chiara più sorridente. Sarà poi importante sentire sempre il supporto dei tifosi e degli Ultras Puma, insieme al calore del Palamanera …ma anche, e soprattutto, fuori casa!”