Boves, modifiche alla circolazione per il 55° anniversario dell'Avis e “Clinic Skate to Ski”

Domenica 28 maggio a Boves si terranno due manifestazioni, il 55° anniversario della sezione AVIS di Boves e la manifestazione sportiva di pattinaggio in linea “Clinic Skate to Ski”.

Per permettere lo svolgimento delle due iniziative in sicurezza, domenica 28 maggio saranno vigenti le seguenti modifiche alla viabilità ed alla sosta:

dalle ore 5 alle ore 16 la circolazione e la sosta di tutti i veicoli, ad eccezione di quelli al servizio della manifestazione sono vietate, con previsione di rimozione forzata, in piazza Borelli;

dalle ore 14,30 alle ore 17,30 la circolazione di tutti i veicoli è vietata in via Roncaia (tratto compreso tra l’intersezione con via dei Benedettini e via San Francesco);

dalle ore 14,30 alle ore 17,30 la circolazione e la sosta di tutti i veicoli è vietata, con previsione di rimozione forzata, in piazza Madonna dei boschi (tratto tra via Roncaia ed il quinto stallo di sosta della piazza).