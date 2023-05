Parte dalla Granda la raccolta fondi per aiutare gli animali dell'Emilia Romagna

“Siamo addolorati per quanto successo a causa dell'alluvione in Emilia Romagna e siamo vicini a tutte le persone che hanno perso casa, averi, cari e animali”.

A parlare è Massimo Vacchetta, medico veterinario fondatore de “La Ninna”, il Centro Recupero Ricci di Novello.

“Come Centro di recupero ci uniamo a tutti i "nostri colleghi" e ai volontari che in questi giorni stanno cercando di mettere in salvo più animali possibili, recuperati in situazioni disperate.

Le attrezzature e i materiali per curarli sono stati spazzati via, mancano farmaci, cibo, posti per lo stallo, cucce e gabbie” scrive Massimo su GoFundMe dove in queste ore ha lanciato una raccolta fondi.

“Vogliamo dare un aiuto concreto e per questo chiediamo di unirvi a noi, contribuendo anche con poco, e aiutarci a salvare queste vite. La cifra raccolta sarà poi suddivisa tra le varie strutture in base al bisogno. Sempre e ancor più nelle difficoltà, aiutarsi, starsi accanto, fare rete e mettere da parte visioni e dissapori, è la sola strada” conclude.

La pagina creata da GoFundMe con tutte le raccolte riguardanti l’alluvione in Emilia Romagna è raggiungibile al link https://gfme.co/alluvione-emiliaromagna