Piccoli amministratori crescono: in Comune a Boves per una lezione di educazione civica

Maurizio Paoletti, il sindaco, ha accolto i bambini assieme a Enrica di Ielsi, Matteo Ravera e Gianluca Cavallo.

Ho spiegato loro che fare il sindaco non deve diventare un mestiere ma è un impegno civico verso il territorio e la gente per cui ho augurato loro prima di tutto di avere un mestiere che li renda liberi economicamente e poi di dedicare anche un pezzo della loro vita all'impegno per la città, facendo il sindaco, l'assessore, il consigliere ma anche il volontario nella Protezione civile, nella Croce Rossa o nella Misericordia, negli A.I.B. o nel Soccorso Alpino o nelle tante associazione a favore dei malati, dei disabili e dei più fragili perchè l'amore per la nostra terra possiamo manifestarlo in tanti modi", ha commentato il primo cittadino, soddisfatto dell'interesse e dell'impegno dimostrato da questi piccoli amministratori in erba.