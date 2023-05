Conoscere le patologie uroginecologiche per migliorare la qualità di vita delle donne

La salute della donna e il miglioramento della sua qualità di vita in presenza di patologie uroginecologiche.

Questo l'argomento al centro del convegno che si è tenuto ieri, giovedì 25 maggio a Mondovì in sala Scimè. Un incontro tenuto da esperti del settore, dedicato a tutti, non solo agli addetti ai lavori ma soprattutto alla popolazione femminile.

L'incontro, organizzato dalla Consulta Femminile con il patrocinio del Comune, è stato curato dall'ASLCn1, ha offerto la possibilità di conoscere, approfondire e aggiornarsi rispetto alle diagnostico-terapeutiche riguardanti la sintomatologia uroginecologica come fattore determinante per la qualità della vita della donna.

"Un momento informativo e di condivisione importante - ha detto l'assessore Francesca Bertazzoli, portando il saluto del sindaco Luca Robaldo - per affrontare temi che, purtoppo, per le donne sono ancora tabù."

Ad aprire i lavori è stata la dottoressa Alice Peroglio Carus, che ha fortemente voluto questa iniziativa e che ha ringraziato tutti coloro che, a vario titolo, hanno

collaborato per renderla possibile e dal dottor Giuseppe Guerra, direttore generale dell'ASLCN1 che ha rimancato l'importanza di promuovere eventi simili per favorire un dialogo diretto con la popolazione.

Tanti i temi che sono stati affrontati nel corso del convegno: la dottoressa Isabella Cipullo ha illustrato novità e prosepttive terapeutiche dell'atrofia vulvoaginale post-menopausale e della sindrome urogenitale; a seguire il dottor Alessandro Basile ha relazionato sull'inquadramento diagnostico del prolasso genitale e dell'incontinenza urinaria, mentre sul trattamento chirurgico nei due casi è intervenuta la dottoressa Antonia Novelli.

In sala è stato proiettato un video di alcune donne che hanno affrontato queste problematiche e, con successo, sono state assistite e curate. Un messaggio importante per spingere tutte le donne che presentano determinati sintomi a informarsi per avere diagnosi e terapia, migliorando la qualità della loro vita.

In chiusura sono intervenute le ostetriche Viviana Badino e Carmela Stramandino per illustrare la riabilitazione del pavimento pelvico, un argomento che sta da tempo a cuore al reparto di ostetricia e ginecologia del Regina Montis Regalis e che nel 2020 era stata premiata dal congresso SIUD 2020 (leggi qui).