Musica, energia e divertimento: si è conclusa la stagione invernale al Merengue di Dronero

Un'esplosione di musica, energia e divertimento. Si è conclusa venerdì scorso, 20 maggio, la bellissima stagione invernale alla discoteca Merengue di Dronero.

"Quelli che suonavano con il vinile", serata di musica anni ‘70, ‘80 e ‘90, ha voluto essere un vero e proprio inno all'epoca d'oro della musica, quando i vinili erano i protagonisti indiscussi dei dancefloor.

Incontriamo Fabrizio Brignone, proprietario del locale, che ci tiene ad un bellissimo messaggio e ad un particolare ringraziamento: “Il Merengue per me rappresenta più di tutto la voglia di sorridere e di vivere. Con grande gioia, ma anche con un briciolo di nostalgia, desidero ringraziarvi tutti di cuore. E porto anche il ringraziamenti di tutto il mio staff, a cui io per primo desidero rivolgere la mia gratitudine: persone davvero incredibili, veramente professionali, senza i quali nessuna serata sarebbe stata possibile.

Abbiamo vissuto una serie di serate da sogno con ospiti incredibili, immergendoci nelle sonorità incantevoli che solo il vinile può offrire. Siamo stati testimoni di un mix eclettico di generi musicali che ha saputo accontentare tutti i gusti. Dai classici immortali che hanno segnato la storia della disco music, al funky travolgente che ci ha fatto ballare fino all'alba, fino alle sorprese che ci avete riservato con le vostre richieste speciali. Ogni brano suonato è stato un tuffo nel passato, una dichiarazione d'amore verso la musica che non conosce tempo.

Ma una serata di successo non si basa solo sulla musica: l'energia che si respira nell'aria, le risate con gli amici, le danze sfrenate ed i momenti di pura felicità resteranno per sempre nei nostri cuori. Vogliamo ringraziarvi per aver portato tutta la vostra positività, la vostra passione e il vostro spirito contagioso. Siete stati la linfa vitale di ogni notte trascorsa qui, trasformando il dancefloor in un vulcano di emozioni.

Ora che questa stagione si è conclusa, non possiamo fare a meno di pensare a tutto ciò che abbiamo vissuto insieme: abbiamo ballato, cantato e riso come se non ci fosse un domani e soprattutto creato ricordi che ci accompagneranno per sempre!”

Novità in vista dell’estate, che il locale dronerese attende di poterle finalmente svelare, distinguendosi per puntare, oltre che sul divertimento, anche sulla sicurezza delle persone.