Oroscopo di Corinne: la settimana dal 26 maggio al 2 giugno

ARIETE: Non sarà semplice afferrare le intenzioni altrui e taluni fatti verranno esposti in una maniera talmente arruffata dal tribolare a capire cosa certe persone vogliano da voi così come state aspettando che qualcuno si decida a prendere delle prese di posizione! Fattibili pure delle contiguità con enti sanitari, commercialisti, gente lunatica nonché dei bisticci col partner, parenti o stretti conoscenti e l’obbligo di stare accanto a chi ha bisogno di voi in ogni istante.

TORO: Giove concede le sue grazie: approfittatene al fine di gettare ancore in porti acquietanti, cancellare le asprezze ed avviare progettazioni senza mai scordare chi nel passato vi è stato vicino con un consiglio o un appoggino. Credete inoltre alle affermazioni di chi vi sta mettendo davanti ad una realtà dura da accettare…. Qualche nativo riceverà un pensierino materiale o morale atto a gratificare. Weekend festaiolo e salute da non trascurare.

GEMELLI: Sarà una settimana bricconcella ma ideale al fine di sistemare faccende materiali o private… E così, tra un sollievo gaudente e un pensiero costante, vi arrabatterete con la speranza che giungano momenti migliori. Contatterete con degli esseri esosi, in amore l’intesa dipenderà molto anche dalla controparte e in tanti settori succederanno fatti strani. Mantenete una promessa e gioite per un comunicato od evento. Il contegno di una donna vi stupirà e un regalo vi emozionerà.

CANCRO: Se volete essere capiti dovete imparare ad uscire dal guscio e parlare liberamente con chi saprà ascoltarvi visto che i lunghi silenzi portano unicamente sulla strada dei malintesi e poi apprestatevi ad una settimana intensa, rigurgitante di incombenze ma anche di affermazioni e tenere emozioni. Qualche rimpianto lambirà chi ha optato per drastiche decisioni mentre, quasi per tutti, il week end scorrerà all’insegna dell’allegria compreso un bel ritrovo o spostamento.

LEONE: I fastidi sembreranno sbucare dal nulla, l’ansietà sfiorare l’apice, i disaccordi dilatarsi ma, appellandovi al raziocinio e alla forza interiore, la spunterete a costo di rompere con ciò che ha esaurito la propria funzione e in ciò una confidente vi sarà di aiuto! Spuntano pure menzogne da un maschietto bugiardello, programmini di sollazzo per il week end, un incontro fortuito, la partecipazione ad uno spettacolo, festa o cerimonia. Propensione ad allergie o indigestioni!

VERGINE: Il primo quarto di Luna, che si forma il 27 maggio nella vostra costellazione, apporterà tensione ed uno spizzico di stanchezza da arginare dedicando le giuste ore al riposo così come nel trattare con gli altri vi capiterà di venir fraintesi con conseguenti scambi di opinione. Anche il settore materiale andrà tenuto sotto controllo considerate le imminenti spese da sostenere mentre in amore non mancheranno discussioni dovute a divergenze di opinione.

BILANCIA: Quest’ultima settimana di maggio appare tracimante di trambusti, babilonie e proposte puzzanti di bruciato: a tal riguardo pigliate tempo e non date risposte immediate… Considerato un alleggerimento del conto in banca attenti a non spendere e spandere per poi trovarvi col portafoglio frignante. Ritrovi mangerecci e genuini entusiasmeranno i più pazzerelloni mentre in ambito sia operativo che privato aspettatevi dei voltafaccia e non date nulla per scontato.

SCORPIONE: Con Marte quadrato al Sole e Giove oppostovi il periodo diventa tosto ma nella vita bisogna accettare anche qualche sconfitta o il fatto di veder calare sipari su cose o persone aventi terminato la loro funzione. Un pizzico di tensione si insinuerà nei rapporti interpersonali o in ambito professionale dove qualcuno dovrà valutare delle opzioni. Curate altresì il benessere fisiologico e parlate chiaro ad una femmina irritante e noncurante. Inviti o cene con amici.

SAGITTARIO: Incrociate le dita e auspicatevi di riuscire in un obiettivo difficoltoso ma non impossibile… La settimana annovererà interrogativi e timori ma, di punto in bianco, qualcheduno vi schiarirà le idee riattizzando la fiamma di desideri destinati ad avverarsi! Ciononostante vi inalbererete causa la faccia tosta di un tipo egoista oppure resterete male dinanzi all’altrui indifferenza o a una rispostaccia. Curate altresì l’alimentazione, non agitatevi e non andate nel pallone!

CAPRICORNO: Tranquillizzatevi e pazientate in quanto solo il tempo vi darà ragione consentendo di brindare all’ostacolo sormontato, alla felicità bramata, al riconoscimento ampiamente guadagnato! L’essenziale sarà star su con il morale, mettere in riga chi approfitta della vostra disponibilità, sistemare faccende spettanti il passato, cacciare i brutti pensieri. Una novella vi lascerà senza favella così come scoprirete che qualcuno vi ha detto una bugia. Visite o combini domenicali.

ACQUARIO: Con l’opposizione di Marte impossibile cantar da galli causa contrattempi, arrabbiature e stonature, problemini di salute o necessità di farvi rispettare da chiunque vi voglia calpestare… Anche in casa tirerà aria di nervosismo specie se reputate che chi vi attornia capisca poco o niente. Nel contempo le stramberie altrui vi irriteranno e un’amicizia si affievolirà… Soltanto verso il week end il morale si risolleverà. Controllate la pressione e curate l’alimentazione.

PESCI: Nonostante qualche nuvoletta offuschi il cielo non avrete di che lamentarvi a patto di accontentarvi di ciò che offre il presente, fare dell’ottimismo un baluardo e soprassedere su tante bassezze umane. Se qualcuno ha sbagliato nei vostri confronti perdonatelo partendo dal presupposto che nessuno è perfetto! Sul lavoro dovrete organizzarvi, finanziariamente sostenere delle spese e privatamente fare il punto di una delicata situazione. Una novità vi stupirà!

Bisogna passare attraverso il buio per vedere il chiarore delle stelle…