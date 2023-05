Atletica: Josè Bencosme De Leon sesto nei 400hs al Meeting Internazionale Città di Savona

La 12ma edizione del Meeting Internazionale Città di Savona – Memorial Giulio Ottolia è stata illuminata dall’incredibile 8,44 (seppur ventoso) nel lungo di Mattia Furlani.

Per quanto riguarda i piemontesi impegnati sulla pista ligure, buona prova per Brayan Lopez (Fiamme Azzurre) sui 400 metri al suo esordio stagionale sulla distanza: chiude terzo in 46.33, preceduto da Fausto Desalu (46.15 all’esordio sulla distanza) e da Edoardo Scotti (46.27).

Sui 400hs al maschile Josè Bencosme De Leon (Avis Barletta) con 50.45 è sesto con 50.45, migliorando il 50.98 dell’esordio a Torino.

Al femminile Ludovica Cavo (Atl. Serravallese) non conclude la prova dopo aver incocciato sul quarto ostacolo, così come Aurora Casagrande Montesi (ACSI Italia Atletica) che sugli 800 metri ha svolto il ruolo di lepre per il primo giro. Stessa sorte sui 200 metri per Davide Manenti (Aeronautica), che a metà curva si rialza per un risentimento muscolare.