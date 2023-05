Calcio, via alla fase nazionale dei playoff di Eccellenza: Cuneo sul campo del Mapello

Domenica 28 maggio scatta la fase nazionale dei playoff di Eccellenza: in programma le gare di andata del primo turno.

Ancora in corsa, dopo avere avuto la meglio sulla Pro Villafranca, l'AC Cuneo 1905 Olmo che farà visita al Mapello, squadra della provincia di Bergamo.

L'incontro sarà diretto da Pietro Brentegani di Verona, coadiuvato da Greta Pasquesi di Rovigo e Diego Massa di Carbonia. Fischio d'inizio alle 16,30 al centro sportivo comunale di Mapello.

Le sfide di ritorno si giocheranno domenica 4 giugno. Numero di reti realizzate in trasferta decisivo in caso di parità dopo 180 minuti, altrimenti supplementari e rigori. Nel solo caso di parità con reti segnate durante i supplementari, si qualificherebbe la squadra che avrà segnato in trasferta.

Chi passerà il turno tra Cuneo Olmo e Mapello se la vedrà con la vincente di Accademia Borgomanero-Lavagnese, sempre in gare di andata e ritorno (11 e 18 giugno), per la conquista dell'agognata Serie D.