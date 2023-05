C.B.T. ITALIA, via alla collaborazione con lo sciatore Mattia Casse (FOTO)

La C.B.T. ITALIA è orgogliosa di comunicare la collaborazione con l’atleta Elite punta di diamante della Nazionale Italiana di Sci Alpino Mattia Casse.

Il fuoriclasse (3 podi in coppa del mondo lo scorso anno) ha deciso di preparare la prossima stagione allenandosi su una bicicletta del brand della Casa cuneese.

Mattia Casse soprannominato “Il trattore” per la sua forza fisica che sprigiona nelle gare di specialità Discesa Libera e SuperG, utilizzerà il modello NECER99 una Top di gamma di C.B.T. ITALIA.

Mattia porterà com’è nel Suo DNA il mezzo meccanico al limite, un feedback importante per ottenere informazioni da utilizzare per sviluppo sui modelli futuri. Mattia CASSE ha ritirato la NECER99 in settimana presso gli uffici dello stabilimento di Cuneo consegnata da Guido e Bruno Tardivo contitolari della C.B.T. ITALIA.