Ciclismo: acuto di Leonardo Viglione nella Cicloscalata Cervasca-Madonna degli Alpini

La sera di giovedì 25 maggio si è svolta a Cervasca la classica Cicloscalata Cervasca-Madonna degli Alpini, valida come quarta prova del Campionato Provinciale della Montagna Acsi, grazie all'encomiabile organizzazione della Cervaschese 98 che, in collaborazione con il Centro Coordinamento Ciclismo Cuneo, l'ha voluta riproporre nonostante le piogge di questi giorni.

Il maltempo ha purtroppo limitato l'affluenza dei partecipanti, ma i presenti non si sono sottratti alla sfida di questa tradizionale ascesa che li ha visti premiati anche dal gentile Vicesindaco Massimo Parola.

A presentarsi al via della gara in salita è stato il vincitore uscente, il campione monregalese Leonardo Viglione (Sanetti Sport), che ha voluto onorare la manifestazione nonostante il raffreddore ed una condizione atletica non ottimale. Dopo il successo il 25 aprile nella Mediofonfo del Piccolo Stelvio, infatti, i malanni fisici oltre che le difficolta' di guida sul bagnato, in seguito all'infortunio, avevano compromesso i risultati nelle ultime importanti granfondo internazionali disputate a Torino e Cattolica, ma Viglione si e' lo stesso messo in gioco e con una condotta di gara piu' difensiva del solito ha lasciato il forte scalatore ligure Stefano Prandi, recente vincitore della Cronoscalata di Lemma, imporre il suo ritmo, non perdendo le sue ruote sulle durissime rampe all'ultimo kilometro per poi superarlo in progressione nei ripidi tornantini finali ed andare a trionfare cosi' ancora una volta su questo arrivo, con la compagna di squadra Elisa Parracone ad imporsi tra le donne a completare un bel successo della Sanetti Sport.

I complimenti vanno anche a Cristiano Fantini, ottimo terzo assoluto e primo tra i Veterani, ed oltre ai gia' citati, soliti assoluti protagonisti delle cicloscalate, Viglione (Senior) e Prandi (Gentleman), agli altri vincitori di categoria: Matteo Viscusi (Debuttanti), Simone Lingua (Junior), Pier Giorgio Burdese (Supergentleman A) e Pio Ulano (Supergentleman A).

La vittoria assoluta ottenuta da Viglione a Madonna degli Alpini ha regalato al monregalese la soddisfazione del suo quinto successo su questo arrivo dal versante di Cervasca ed il quinto assoluto in questa stagione, rendendolo ancora imbattuto da piu' di un anno nella specialità con l'augurio di riprendersi presto anche per i suoi piu' ambiziosi obiettivi granfondistici mentre il Campionato Provinciale della Montagna Acsi proseguirà la sera di giovedi' 8 giugno sempre a Cervasca con l'ascesa di Madonna degli Alpini, ma dal durissimo versante di Vignolo, grazie sempre all'attivissimo e lodevole impegno dei fratelli Massa, a capo della Cervaschese 98.