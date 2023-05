Mondovì, ecco “Atleticamente”: le scuole della Granda tornano in pista

Si svolgerà martedì 30 maggio (ore 8.00-12.00) presso la pista di atletica “Fantoni Bonino” di via Conti di Sambuy n° 10 a Mondovì in località Beila, “Atleticamente”, la manifestazione conclusiva del progetto di promozionale sportiva - scolastica organizzata da Atletica Mondovì – Acqua San Bernardo realizzato con il patrocinio del Comune di Mondovì.

Il progetto nato con il supporto dell’USR per il Piemonte – Ufficio VI Ambito Territoriale di Cuneo e del Liceo Scientifico Statale a indirizzo sportivo “Vasco-Govone-Beccaria”, si propone di creare in tutta la zona del Monregalese, una funzionale collaborazione per coinvolgere il maggior numero di giovani alla pratica dell’attività sportiva in genere e in particolare dell’atletica Leggera, in quanto base fondamentale per tutti gli sport.

Alla giornata finale prenderanno parte gli alunni delle tre classi delle Scuole Secondarie di I° grado che hanno aderito al progetto. Gli studenti si confronteranno divisi in due categorie ragazzi e cadetti – per un totale di oltre 600 atleti - in gare di velocità (60 e 80 mt), salti (lungo e alto), lanci (peso e vortex) e mezzofondo (600 e 1000 metri).

Al termine oltre alle premiazioni individuali, ai primi 8 istituti classificati l’Atletica Mondovì Acqua S. Bernardo riconoscerà un buono per l’acquisto di materiale sportivo.

Enrico Priale per l’Atletica Mondovì – Acqua S. Bernardo segue il Progetto: «AtleticaMente nasce da un’idea di Milvio Fantoni che nel corso degli anni si è evoluta ed è cresciuta fino a raccogliere le adesioni di ben 14 istituti: dalla Val Tanaro a Bene Vagienna, passando per Bossolasco. Stiamo lavorando per riuscire a far vivere ai ragazzi una bella giornata di Sport, ma gli allenamenti pomeridiani alla pista e presso le palestre scolastiche, sono già in corso da alcune settimane grazie al coordinamento di Aura Angelica Bella e alla disponibilità dei nostri tecnici. La scuola e lo sport si pongono indubbiamente le medesime finalità educative ed è da sempre condivisa la convinzione che un doppio stimolo ed uno sforzo congiunto possano decisamente aiutare i ragazzi nel percorso di crescita».

Dal Comune, l’assessore Francesca Bertazzoli commenta: “Ringrazio i dirigenti e i professori delle scuole monregalesi, sempre disponibili a collaborare con le associazioni al fine di garantire ai ragazzi esperienze di formazione e crescita personale non solo tra i banchi di scuola, ma anche all'aria aperta. Sarà una giornata di sport che non dimenticheranno!”

Concorde il collega Alessandro Terreno Assessore allo sport: “La Città di Mondovì è vicina a questa iniziativa: quando si parla di sport e di giovani è doveroso da amministratore supportare il più possibile. Ringraziamo l’Atletica Mondovì per la ormai nota capacità organizzativa e passione nel creare e fare crescere determinate iniziative.”