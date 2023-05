Volley maschile: si ferma alle qualificazioni il cammino di Cuneo nelle finali Nazionali U19

I ragazzi di coach Revelli, insigniti del titolo regionale, sono approdati in terra campana per la fase di qualificazione delle Finali Nazionali Under 19 maschili. Due giorni di gare al Pala Cilento vicino ad Agropoli contro le compagini di Perugia, Sudtirol e Padova.

«Siamo rientrati dall’esperienza delle Finali Nazionali con un po’ d’anticipo rispetto al termine della manifestazione e questo è sicuramente una cosa che ci dispiace perché volevamo provare ad arrivare fino alle ultime fasi del torneo. Credo che questo gruppo abbia fatto un’ottima stagione nella preparazione delle Finali Regionali e sia riuscito ad esprimersi davvero molto bene alle Final Four. Mentre invece, la prima giornata ad Agropoli, dove abbiamo incontrato Perugia e Sudtirol, ci ha visto fornire delle prestazioni non all’altezza delle nostre possibilità che sarebbero state sufficienti per portare a casa due successi e giocarci la “mini finale” all’interno del girone con Padova. Aver perso contro Perugia 3-1 ha condizionato anche la seconda gara, che abbiamo strappato ai trentini solo al tie-break. Ci siamo quindi poi affacciati allo scontro con i padovani con la testa molto sgombra contro quella che sapevamo essere la squadra più competitiva del girone e abbiamo fornito una prestazione di livello che ci è valsa anche i complimenti dell’allenatore avversario, riuscendo a vincere 3-1 con tutti set tirati e vinti ai vantaggi.» - questo il punto di coach Francesco Revelli al rientro da Agropoli.

Il tecnico cuneese ha voluto ringraziare tutto lo staff e la dirigenza per il grande lavoro in palestra e non solo che ha permesso alla squadra di tornare a disputare il torneo Nazionale. Dopodiché ci si prospetta già alla stagione futura: «Si inizia a lavorare per la prossima stagione. Cercheremo di capire i 2004 che escono dal settore giovanile quali possibilità di impiego avranno e andremo a completare la rosa dei 2005 e dei due 2006, che già erano presenti a queste ultime competizioni, per poter avere come obiettivo, non solo più di arrivare alle Finali Nazionali, ma bensì di entrare nelle prime 12 squadre d’Italia».

Roster completo

ARMANDO Tommaso, ARNAUDO Filippo, BELLANTI Giovanni, BIANCO Lorenzo, BISOTTO Stefano (K), BONIS Fabio, CAVASIN Lorenzo, CHIARAMELLO Tommaso, COPPA Alessandro, COSTANZO Alberto, FALCO Luca, MARINO Andrea, PARRINI Giulio, QUINTANI Samuele.

I Allenatore REVELLI Francesco

II Allenatore TOMATIS Daniele

III Allenatore ALIVESI Paolo