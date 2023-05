La fossanese Chiara Piscitelli protagonista del film 'Le ragioni dell'altro'

Sono appena terminate le riprese del film “Le ragioni dell'altro” di cui è protagonista la 23 modella fossanese Chiara Piscitelli è la protagonista. L'ultima scena della pellicola diretta da Victor Vegan è stata girata alla chiesa valdese celebrando il matrimonio tra una cristiana valdese Edwige Andreone, interpretata da Chiara Piscitelli ed un cristiano avventista del settimo giorno Raffaele Valenti, interpretato da Marco Serra Degani.



Il pastore intepretato brillantemente da Alessandro La Noce ha legittimato in un film il desiderio che credenti di fedi diverse possano, mediante il matrimonio, superare tutte le difficoltà e parafrasando la predica conclusiva l'augurio che le diverse membra possando unificarsi in un'unica chiesa muovendosi in armonia.



La trama del film

"Le ragioni dell'altro" è un film diretto da Victor Vegan con all'interno scene d'epoca che potrebbe confluire nel docufilm“Bartolomea Carletti, la venerabile serva di Dio” .



La trama segue la storia di Raffaele Valenti, un professore di storia dell'arte che da Bologna si trasferisce a Chivasso con il padre e il fratellastro Amedeo. Raffaele investe gran parte dell'eredità in un mobilificio e si innamora di Edwige Andreone, una sua collega. Nel frattempo, malgrado sia un cristiano di confessione avventista ed avverso alla chiesa cattolica inizia anche ad apprezzarne una parte della storia, documentandosi sul Beato Angelo Carletti e sulla Beata Bartolomea Carletti.



Scopre che a differenza del patrono di Chivasso la storica nipote non aveva chiusure verso i credenti di altre fedi. Riuscirà a capire come sposarsi con una persona di fede valdese e a superare i suoi stessi pregiudizi?



Il cast

Lorenzo Guida e' Amedeo IX di Savoia detto il Beato

Stefano Fracchia è il castellano di Chivasso

Daniela Linzalata è la duchessa Iolanda

Adolfo Zagatti è il vescovo d'Ivrea

Giovanni Parella di San Martino

Vincenzo Giaconia è Amedeo il fratellastro di Raffaele

Mario Pirrello è Giovanni Schippa

Piero Cognasso è Felice il disegnatore ed il beato Angelo Carletti

Assunta Musella è la madre superiora e la professoressa di filosofia

Chiara Barra è la beata Bartolomea Carletti ragazza e donna

Marta Accomando è la beata

Bartolomea Carletti bambina

Mauro Pagliano è il preside Vittorio

Cena Lena è la professoressa di francese

Simona Di Donna è Carola

Klaudia Mehmeti è Lidia

Alessia Zanotti è Damaride

Giulia Zanotti è Consuelo

Franco Casa e Giuseppe Cristofaro sono due genitori delle allieve