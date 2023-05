L’arte di Yatri come tributo del Caffè Letterario di Bra a Tina Turner, Simply The Best

La regina del rock’n’roll non c’è più. La notizia della sua scomparsa, avvenuta il 24 maggio scorso, ha provocato un’ondata di messaggi sui social. Il Caffè Letterario di Bra ha scelto quello dell’artista torinese Yatri, che ha dedicato anche una caricatura alla cantante morta all’età di 83 anni nella sua villa vicino a Zurigo, in Svizzera.

Quel cognome, Turner, è stato la sua fortuna e anche la sua disgrazia, ma ciò non ha fiaccato la donna e la rockstar. Negli anni Ottanta, la cantante riesce a trovare la sua strada da solista e riprendere in mano la propria carriera, dimostrando di non aver bisogno di un uomo per scalare le classifiche.

La sua eredità non vive solo nella sua musica, ma anche nelle sue due biografie ufficiali. La seconda e ultima, che risale al 2018, si chiama My love story. Regina dei record, ma anche donna resiliente, ha ricevuto il Kennedy Center Honors per il suo genio artistico e la generosità. Simply The Best!