Victoria Alba Pattinaggio sugli scudi ai campionati regionali

Si sono conclusi da poco i Campionati Regionali ed Interregionali federali, con ben quattordici atleti agonisti della Victoria Alba Pattinaggio asd tra i protagonisti sulle piste di Piemonte, Lombardia e Liguria.

I ragazzi albesi hanno conquistato complessivamente 3 titoli di Campione Regionale, 3 medaglie d'argento, 2 di bronzo, e 5 qualificazioni ai prossimi Campionati Italiani.

Carola Franza, la più esperta tra gli atleti della Victoria, ha fatto il suo esordio in categoria Seniores nelle due tappe di Interregionale a Lonato del Garda (BS), ben figurando con atlete più grandi di età e conquistando, grazie a due ottime prestazioni, la qualificazione per i prossimi Campionati Italiani Assoluti di Ponte di Legno (BS).

Sulla difficile pista di Castelletto d'Orba (AL) sono invece scesi in pista, ottenendo ottimi riscontri di punteggio e classifica: Leonardo Vercelli e Filippo Baggio, primo e secondo classificato in categoria Allievi Regionali A; Emma Aschieri, Matilde Giacosa e Olivia Aloesio (cat. Allievi Regionali A); Emanuele Martino, medaglia d'argento in cat. Divisione Nazionale A; Fabiana Giove e Gessica Fresia (Divisione Nazionale A); Sofia Adamo, seconda classificata, Benedetta Martino, terza classificata e Sara Destefanis (cat. Divisione Nazionale B).

Nella specialità coppie artistico, medaglia d'oro per Olivia Aloesio e Filippo Baggio in cat. Allievi Regionali.

Emanuele, Sofia e Benedetta si sono qualificati per i Campionati Italiani di Roccaraso (AQ). Gli ultimi due atleti albesi a gareggiare sono stati Sofia Foderaro, terza classificata in cat. Giovanissimi A, e Giordano Cavagnolo, primo classificato in cat. Allievi A e qualificato per i Campionati Italiani di Piancavallo (PN); Sofia e Giordano hanno pattinato a Savona, e per la prima volta si sono confrontati con il nuovo sistema di punteggio RollArt.

Questi risultati confermano il buon lavoro dello staff della Victoria, che lavora con dedizione e passione dal vivaio agli agonisti, confermandosi tra le migliori e più vivaci realtà del pattinaggio piemontese.

Terminata la prima parte di stagione agonistica, tutti gli atleti saranno impegnati nello spettacolo “Davanti allo schermo”, in programma giovedì 1 giugno alle 21 sulla pista del Centro Sportivo P. Brusco, laddove si esibiranno in coreografie ispirate a film, videogiochi e programmi TV.

Ospite d'onore della serata, la campionessa bolognese Giada Luppi.