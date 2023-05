Savigliano, gli studenti dell’Arimondi-Eula alla scoperta del mondo imprenditoriale

Riceviamo e pubblichiamo.

***

Lo scorso giovedì 4 maggio, accompagnati dalle nostre insegnanti di Economia Aziendale, le professoresse Giovanna Illecchiani ed Elena Ponso, siamo stati accolti dall’associazione Commercianti di Savigliano per un importante incontro relativo al fare impresa oggi nella nostra realtà locale.

Le dottoresse Tiziana Altina, Alessandra Gulletta e il dottor Giulio Giletta, presidente dell’associazione, ci hanno guidati alla scoperta della realtà imprenditoriale e lavorativa saviglianese.

Dopo una breve presentazione delle funzioni dell’Ascom, ci sono state presentate le competenze dell’agenzia per il progetto "Granda lavoro" al fine di fornirci un quadro dell’attuale mercato del lavoro dipendente in cui alcuni di noi si apprestano ad entrare (altri dopo gli studi universitari).

La seconda parte dell’incontro è stata incentrata sulle modalità da seguire per creare una nuova impresa e in particolare sulla costruzione di un Business plan. Dopo una prima parte teorica introduttiva, siamo stati divisi in gruppi di lavoro in cui abbiamo costruito il nostro ipotetico progetto d’impresa.

I progetti sono poi stati esposti ai relatori che ci hanno fatto commenti e osservazioni su quanto avevamo creato al fine di farci comprendere le problematiche connesse alla creazione d’impresa oggi.

Questo incontro per noi ha una forte valenza formativa, in quanto abbiamo avuto modo di confrontare quanto studiato teoricamente in classe con la realtà con cui deve misurarsi oggi chi vuole creare impresa o entrare nel mondo del lavoro. Inoltre abbiamo scoperto aspetti a noi sconosciuti del mondo imprenditoriale.

Un grande ringraziamento va all’associazione per la disponibilità dimostrata e ai relatori che hanno messo a nostra disposizione le loro conoscenze e competenze.

Le classi V H del corso RIM e VD del corso AFM dell’Istituto “Arimondi-Eula” di Savigliano