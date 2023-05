Manassero su piazza Europa: "Il risultato dell’asta fa venire meno la copertura finanziaria. Serve una riflessione pacata"

Ringrazio tutti i Partiti e i Gruppi politici per le posizioni che hanno espresso in maniera pubblica e per quelle condivise nei confronti intercorsi in questi giorni. È evidente che il risultato dell’asta fa venire meno la copertura finanziaria della riqualificazione di Piazza Europa. Come Giunta e Gruppi consiliari della maggioranza abbiamo tuttavia convenuto che il risultato del bando meriti una riflessione pacata, una valutazione approfondita e un confronto sereno che faremo insieme nei prossimi giorni. Vi sono infatti scelte da affrontare che vanno oltre la mera decisione sulla riqualificazione della piazza.

Sappiamo infatti che l’intervento era parte della candidatura del Piano periferie presentato nel 2016, ereditato e sostenuto dall’attuale Amministrazione, perché valutato iniziativa efficace. L’esito di tutto il percorso dovrà ora essere puntualmente e dettagliatamente comunicato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, titolare del finanziamento di 3,3 milioni di euro.

I passi che si renderanno necessari saranno oggetto di decisione collegiale, come abbiamo sempre fatto quando abbiamo dovuto affrontare scelte da sostenere insieme come Partiti e Gruppi di maggioranza, tenendo sempre bene a mente il fine ultimo che è il bene della Città. È per quello che lavoriamo, incessantemente ogni giorno.

La sindaca di Cuneo Patrizia Manassero