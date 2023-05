Manta inaugura la nuova sede della biblioteca civica all'interno di Cascina Aia

Sono in continua crescita gli investimenti che l'Amministrazione comunale mantese decide di destinare al settore cultura e, in particolare, alla biblioteca civica.

Da parecchi anni erano iniziati i lavori di recupero di Cascina Aia, con l'ntenzione dell'Amministrazione comunale di restituire alla collettività l'intera struttura, non solo come fabbricato d'importanza storico-artistica, ma soprattutto come spazio da destinare alla cittadinanza attiva e welfare sociale a 360 gradi. Da qui è emersa la decisione di trasferire la biblioteca comunale all'interno di questo splendido edificio.

Si tratta di un progetto fortemente voluto dall'amministrazione comunale e, in particolare, dall'assessore alla Cultura Ivana Casale che dichiara: "Sono estremamente soddisfatta che un progetto così importante, che abbiamo voluto con tutte le nostre forze ed in cui abbiamo creduto fermamente, stia finalmente andando in porto. La realizzazione di questo progetto culturale costituirà sicuramente uno stimolo alla lettura e aumenterà la possibilità di studio, di ricerca e di aggregazione per tutti i cittadini mantesi che lo vorranno".