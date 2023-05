Mondovì, finisce in ospedale dopo la caduta con lo scooter nella rotonda provvisoria di via Otteria

Forse l'impatto con una buca presente nell’asfalto la possibile causa dell’incidente che intorno alle 17 di oggi, sabato 27 maggio, è costato il ricovero in ospedale a un 61enne, caduto dal proprio scooter mentre stava attraversando la rotatoria in fase di costruzione in via Otteria a Mondovì.

Nella caduta l’uomo, poi soccorso da 118 e Carabinieri e portato al pronto soccorso del "Montis Regalis" con un codice di gravità giallo, ha rimediato contusioni ed escoriazioni.



Ancora in fase di cantiere, la rotonda in corso di costruzione da parte della Provincia era stata aperta al traffico veicolare lo scorso 11 maggio ( leggi qui ), dopo che per anni Comune e cittadini ne avevano chiesto la realizzazione proprio per ovviare alla pericolosità di quell’incrocio. Il completamento dell’opera è previsto per l’inizio di luglio.