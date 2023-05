Solari: i consigli per acquistarli in sicurezza

Con l'approssimarsi dell'estate, aumenta, per motivi facili da capire, l'interesse verso i solari. Proteggere la pelle dai danni dei raggi UV è fondamentale. Per amor di precisione, ricordiamo che è il caso di cominciare ben prima dell'estate, preparandola con una dieta specifica - ottimi a tal proposito sono i cibi ricchi di vitamina A, dalle carote, al latte intero, fino al tuorlo d'uovo - e con integratori ad hoc.

Nel momento in cui si parte per le vacanze, però, i solari non possono mancare (sì, sono essenziali pure se si va in montagna). Per evitare brutte sorprese, è il caso di informarsi su alcuni aspetti necessari per l'acquisto in sicurezza. Prodotti caratterizzati da un fattore di protezione solare (SPF), sono contraddistinti, in alcuni casi, dalla presenza, fra gli ingredienti, di filtri chimici.

Questi ultimi possono essere trovati in associazione con i filtri fisici. L'opzione appena descritta è una delle più apprezzate dai grandi brand di cosmetica, che riescono così a garantire all'utente un'ampia efficacia protettiva contro i danni dei raggi UV.

Tornando con il focus sulle peculiarità del mondo dei solari, ricordiamo l'esistenza di altre due tendenze. La prima prevede il ricorso esclusivo a filtri fisici - il dibattito scientifico su quelli fisici, che rimangono comunque legali, è acceso e fervente - e, soprattutto, a soluzioni che prevedono la presenza di ingredienti naturali dal potere antiossidante.

Nel caso, poco fa menzionato, dei solari con i soli filtri fisici, è doveroso citare l'integrazione di polveri specifiche, alle quali si fa ricorso nei prodotti per il viso. Il loro scopo è quello di dare maggiori chance all'utilizzatore di apprezzare un colorito uniforme.

Per proteggere la pelle e sfoggiare una tintarella perfetta, è in ogni caso fondamentale scegliere i solari sulla base del proprio fototipo. Chi ha una pelle con fototipo 1 o 2, dovrebbe orientarsi verso prodotti con SPF maggiore o uguale a 50. L'estremo opposto è il fattore SPF compreso tra 6 e 10, ideale per chi ha un fototipo 5 o 6 e necessita di una bassa protezione.