Itis Delpozzo di Cuneo terzo a livello nazionale per la NaoChallenge 2023

Grande prestazione degli studenti ITIS MARIO DELPOZZO di Cuneo che ben figurano nella fase Finale Nazionale della NaoChallenge 2023 a Firenze aggiudicandosi il terzo posto.

La Nao Challenge è un contest didattico dedicato agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado con l’obiettivo di aumentare la conoscenza dei giovani nell’impiego della robotica umanoide attraverso lo sviluppo di software e applicazioni per divulgare le potenzialità sociali della robotica attraverso il robot umanoide NAO. La competizione, di grande spessore tecnico e culturale, è entrata nell’azione per la Valorizzazione delle Eccellenze del MIUR. La tematica dell’intera edizione 2023 è stata la sostenibilità ambientale, grazie alle indicazioni dell’Agenda 2030 e dei suoi Obiettivi.

La Finale Nazionale svolta a Firenze, nei giorni 22 e 23 maggio 2023, presso l'Innovation Center di Fondazione CR e il Teatro della Pergola, ha visto la partecipazione delle 40 squadre finaliste con più di 400 studenti provenienti da tutta Italia. I giudici della competizione hanno valutato i progetti svolti durante l'anno e proposto un hackaton per la progettazione di soluzioni con il robot umanoide NAO per la tutela degli ambienti costieri in collaborazione con la Fondazione Costa.

Il team HUMANAO composto da Luca Torelli, Calandri Carlotta, Borile Michela, Lorenzo Martino, Francesco Giraudo, Eugenio Armando, Pietro Giordano, Francesco Re, Gabriele Tomatis, Nicolò Dutto e Simone Giannasi, ha proposto un progetto in collaborazione con l'azienda Smartbit di Cuneo per la gestione delle stazioni di ricarica per la mobilità elettrica. Il team ha sfiorato la vittoria e si è classificato terzo nella classifica finale nazionale. Tutti gli studenti saranno iscritti nell'Albo delle Eccellenze del MIUR e riceveranno una borsa di studio.

Video del progetto:

Il team NAOBOT composto da Benedetta Bergia, Noemi Baruffolo, Mattia Mauro, Mattia Cherasco, Leonardo Pollinicino, Andrea Sciolla, Luca Armando, Alessandro Bramardi, Marco Giorgis e Alessandro Prandi, ha presentato un progetto molto apprezzato dalla giuria aggiudicandosi uno dei migliori voti della competizione. Il progetto in collaborazione con la CEC (Consorzio Ecologico Cuneese) ha voluto portare nelle scuole il robot per formare i giovani studenti nella raccolta differenziata.

Video del progetto:

Il prof. Guido Rosa e il prof. Edwin Ferrua, insieme al dirigente Ivan Re e corpo docenti, sono orgogliosi di come gli studenti hanno vissuto questa competizione riportando due ottimi progetti che hanno fatto ben figurare la scuola ITIS Mario Delpozzo di Cuneo in un challenge che mette in competizione le migliori scuole nazionali del settore.