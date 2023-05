Cuneo Volley cresce anche grazie ai nuovi soci. Bima: "Portano idee innovative ed esperienza" (VIDEO)

Dagli incontri organizzati per far conoscere il proprio business, all’inedita idea di presentare nuovi acquisti e riconferme nella squadra di A2 “a casa” degli sponsor.

Ma anche le nuove divise di gara e tutta l’offerta marketing di Cuneo Volley con il nuovo sito sempre più interattivo e moderno, fino al progetto “Fiöi” fortemente voluto dal presidente Gabriele Costamagna.

Di tutto ciò abbiamo parlato con il Direttore Generale Davide Bima, che ai microfoni di Targatocn racconta strategie attuali e future della società cuneese.

Una società giovane, dinamica e moderna, che sta lavorando ogni giorno meglio per riportare il capoluogo della Granda al ruolo che gli compete: un posto al sole nella grande pallavolo al maschile.

Per Costamagna ed il suo staff la SuperLega rappresenta infatti un punto di partenza, non certo un traguardo: salire in A1 per restarci, facendo dello sport un business. Personale, ma non solo: una società forte rappresenta un enorme volano per l’intero territorio, sponsor ed istituzioni comprese.

Di fondamentale importanza che sempre più realtà imprenditoriali si avvicinino al mondo Cuneo Volley, nel quale lo sport è vita.

Vi proponiamo la nostra video intervista, nella quale il Direttore Generale c’introduce in questo universo svelando inedite anteprime