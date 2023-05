LA CEAC Cooperativa Elettricisti Artigiani Cuneesi ha festeggiato i suoi primi 40 anni

Un momento di festa, ma anche di riflessione sul futuro, ha celebrato il quarantesimo anniversario di costituzione della CEAC - Cooperativa Elettricisti Artigiani Cuneesi, i cui soci si sono riuniti lo scorso 27 maggio nella splendida location del Castello di Morozzo.

La Cooperativa, che attualmente conta 30 consorziati, nacque nel 1983, sulla scorta di altre esperienze simili sviluppatesi in quegli anni in altre zone di Italia, per permettere un maggior potere di acquisto nei confronti dei fornitori, nonché per consentire la possibilità di accedere a commesse più strutturate in un’ottica di miglior coordinamento e ottimizzazione dei costi.



Nata in seno a Confartigianato Cuneo, che ancora oggi ne segue tutti gli aspetti amministrativi, fiscali e organizzativi, la CEAC si attesta come una delle realtà cooperative più longeve e funzionali del territorio, attraverso la quale i consorziati non solo possono attuare una gestione funzionale delle acquisizioni di materiali elettrici, ma, grazie a sinergie e collaborazioni, potenziare la propria offerta in termini di prestazioni e servizi.



«Una realtà dinamica – commenta il presidente CEAC Lorenzo Battaglino –, nata da un’idea imprenditoriale vincente e lungimirante. Nella sua semplicità, il motto “l’unione fa la forza” è perfettamente calzante con la nostra cooperativa, che in questi anni ha potuto vantare una conduzione sana e oculata. Ma ora dobbiamo anche guardare al futuro: il nostro settore, al pari di tanti altri, sta attraversando cambiamenti epocali: transizione energetica, sostenibilità, tecnologie innovative, nuovi modelli di business. Anche sulle prossime sfide che aspettano i nostri elettricisti, la CEAC sarà pronta ad affiancarli in un percorso di sostegno e crescita».



E proprio sulle prospettive che si presentano per le imprese si è sviluppata, nel corso delle celebrazioni del quarantennale, una tavola rotonda cui hanno partecipato, oltre al presidente Battaglino, il vicepresidente della CEAC Franco Molineri, il componente del consiglio Davide Merlino (intervenuto anche come membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione CRC), il direttore generale di Confartigianato Cuneo Joseph Meineri e il presidente dell’Area Impianti di Confartigianato Cuneo Massimo Gianoglio.



Nel corso della cerimonia la Cooperativa ha anche voluto ringraziare e omaggiare con una targa ricordo i principali partner-fornitori con i quali i vari consorziati collaborano. Presenti Beppe Sarvia della BiEsse Forniture Elettriche; Renato Faggiani della IDG Elettroforniture; Alberto Frigerio della Sacchi Demo Elettro Soluzioni.

La foto di gruppo di tutti i consorziati e i partecipanti all’evento, a significare anche i rapporti amicali nati all’interno della compagine, ha concluso la tavola rotonda, cui è seguito un momento conviviale e di allegria.



