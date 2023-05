A Pianfei torna "A spasso tra gli spaventapasseri"

A Pianfei l'estate torna con " A spasso tra gli spaventapasseri ", la passeggiata in frazione Blangetti, immerse nella natura e adatta a tutti.

L'idea, nata nel periodo post pandemico, su iniziativa del gruppo "BlangEventi", per restituire un sorriso e proporre una passeggiata all'aria aperta ha riscosso un grande successo di pubblico e dopo gli apprezzamenti ricevuti lo scorso anno per l'allestimento tematico "Attraerso il bosco incantato", per l'edizione 2023 gli spaventapasseri sono pronti a tornare con tante sorprese e accompagnare le passeggiate estive da giugno a settembre su un percorso di circa 1,6 chilometri.