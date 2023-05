Gli ospiti della casa di riposo di Piasco alla scoperta degli spaventapasseri di Castellar

Lo scorso 24 maggio alcuni residenti della Casa di Riposo Anna ed Emilio Wild di Piasco sono stati in gita al paese di Castellar.

"Dopo l’isolamento dovuto al Covid, lo scorso anno avevamo ripreso ad uscire in paese per un caffè ogni settimana d’estate, però abbiamo voluto questa volta spingerci un po’ più in là." - raccontano.

"L’occasione - spiega Luca Reineri lo psicologo in servizio presso la struttura - è stata quella di visitare la festa degli spaventapasseri nel paese della Val Bronda, soprattutto il fatto che tra questi ci fosse anche i nostri, una simpatica coppia affettuosamente realizzata con la nostra fantasia e con le nostre mani e simpaticamente ribatezzata Anna e Emilio".

È bastata la parola gita per suscitare desiderio e curiosità: la voglia di uscire ha presto acceso un contagioso interesse sui volti degli ospiti, insieme ad un timido ma crescente passaparolache ha presto formato il gruppo.

Accompagnati da alcuni operatori e da volontari hanno passeggiato per la via del paese, ammirato le opere esposte e fatto tappa per una merenda, il tutto in un clima rilassato e piacevolmente amichevole.

"L’idea era quella di voler tornare ad utilizzare le uscite come occasione di aggregazione, come un modo per stare insieme diverso dal solito : l’obiettivo è stato raggiunto - aggiunge Karen Zucca, animatrice - e lo dimostra anche il fatto che durante la gita si parlava di organizzarne altre!".

La Casa di Riposo ringrazia sentitamente il responsabile della locale comunità "Papa Giovanni XXIII", Giorgio Barbero, per aver messo a disposizione per il trasporto degli anziani un mezzo dell’associazione.