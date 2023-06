La FIDAPA premia l'istituto comprensivo Mondovì 2 per un progetto sull'uso consapevole di Internet

La Fidapa B.P.W. Sezione di Mondovi' in relazione al tema nazionale “Unite verso un fine comune: sostenere un’istruzione e formazione di qualità e promuovere l’equità, la coesione sociale e la cittadinanza attiva” ha assegnato un premio per il lavoro svolto all’Istituto Comprensivo Mondovì 2. Con la presidente Elia Maria Magnino erano presenti la vice presidente Angela Bacchiarello e la segretaria Rosaria Selicati che ci sono complimentate con gli alunni per i lavori svolti.

“Vogliamo esprimere un grazie alla Dirigente Vilma Peirone perché promuove e sostiene questi progetti, alle insegnanti, le prof.sse Bianca Mellano e Marta Prato, per il loro prezioso lavoro perché senza la loro competenza questi risultati non si sarebbero raggiunti e i nostri ragazzi e ragazze avrebbero meno informazioni che favoriscono il loro benessere personale, relazionale e la loro formazione culturale. - commenta la presidente FIDAPA - "Gli alunni hanno presentato alcuni progetti in cui hanno affrontato questi temi, finalizzati all’uso consapevole di Internet, dei social network per evidenziare le potenzialità, ma anche gli eventuali rischi a cui possono andare incontro. Dal loro lavoro è emerso che la scuola è il luogo in cui si incontrano le energie, le capacità per contribuire al benessere personale e relazionale. La nostra associazione è ben lieta di dare loro un premio per il lavoro svolto in questi mesi. La scuola è uno spazio di vita per apprendere e star bene per arrivare ad una formazione adeguata e gli studenti hanno anche lavorato con impegno su un importante progetto di istituto, l’IMUN per l’utilizzo è l’approfondimento della lingua inglese. La Fidapa è una associazione a livello internazionale e quindi è anche per noi importante.”

La Dirigente Vilma Peirone, ringraziando la Fidapa per l’iniziativa, ha evidenziato l’importanza di questa collaborazione, sempre costruttiva, con un’associazione del territorio che lavora per progetti a livello nazionale.