Savigliano, il mercato di piazza del Popolo all’esame del Consiglio comunale

Le problematiche del mercato di Savigliano approdano in Consiglio comunale mercoledì sera 31 maggio.



In particolare a tenere banco – è proprio il caso di dirlo – il mercato di piazza del Popolo, dove i dirigenti dell’Ascom hanno segnalato all’amministrazione un progressivo svuotamento.



A farsi interprete del problema è il consigliere di minoranza Maurizio Occelli (Fratelli d’Italia).



“Già nel mese di febbraio – fa presente il consigliere in una interrogazione – il sottoscritto e la rappresentante dell’Anva (sindacato dei commercianti ambulanti) Chiara Voghera, anche lei consigliera di minoranza a Cavallermaggiore, avevamo incontrato il sindaco per esporgli alcune problematiche proponendo, tra altre cose, di eliminare la fila centrale per formare un doppio anello in modo da evitare i buchi fra i banchi, richiesta che era stata vista di buon occhio ma considerata non immediatamente attuabile”.



Occelli chiede al sindaco Portera se, nel frattempo, “si sia continuato ad affrontare il problema e quali siano le intenzioni in merito”.