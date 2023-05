Escort: tre Comuni del Piemonte si posizionano tra i top 30 per qualità di incontri

Torino, Cuneo, Alessandria e Biella sono state tappezzate di "bollini qualità”. La mattina di lunedì 15 maggio i cittadini di alcuni Comuni piemontesi aprendo le finestre e si sono trovati di fronte dei graffiti disegnati a terra che comunicavano ai cittadini la qualità o mancata qualità del comune per quanto riguarda le esperienze con le escort presenti in quel territorio.

Torino, Alessandria e Biella rientrano infatti tra i 30 Comuni migliori d’Italia per qualità degli incontri con le escort, mentre Cuneo tra i 20 peggiori. La classifica è stata realizzata calcolando il giudizio medio delle recensioni degli incontri degli utenti con le escort.

Insomma, come le bandiere blu attribuite alle spiagge più belle d’Italia e le “bandiere nere” dove è pericolosa la balneazione, ma per le escort e la qualità degli incontri. La nuova campagna di comunicazione ideata da Escort Advisor, il primo sito di recensioni di escort in Europa, ha dunque voluto comunicare agli italiani la classifica completa dei Comuni d’Italia migliori e peggiori per la qualità degli incontri con le escort.

Il bollino di Torino invitava a visionare l’elenco completo dei Comuni sul sito con l’inequivocabile suggerimento “Vieni nel posto giusto”, nonché claim della campagna, e con il camion ledwall itinerante nelle piazze principali. “Grazie per essere venuto” era il bollino di Alessandria e Biella che indicava la qualità certificata, invece “Non venire qui!” era quello di Cuneo, ad indicare un Comune in cui le recensioni degli utenti sugli incontri hanno dato una percentuale di giudizi negativi superiori alla media.

Sono rimasto stupito nello scoprire la presenza di così tante escort con recensioni anche in Comuni come Biella e Cuneo - commenta Mike Morra, Ceo e fondatore di Escort Advisor - Abbiamo recensioni di incontri anche nei Comuni più piccoli, isole comprese. Inoltre, non ci sono solo giudizi a 5 stelle, una grande percentuale di recensioni che riceviamo (e pubblichiamo) è tra le tre e le due stelle.

Il funzionamento di Escort Advisor è uguale a quello delle altre piattaforme online che si occupano di recensioni. I risultati migliori si trovano nelle prime pagine di ricerca e corrispondono alle recensioni tra le 4 e le 5 stelle. Man mano che si va avanti le valutazioni peggiorano, arrivando a recensioni da 2 e 3 stelle che indicano una percentuale di giudizi negativi superiori alla media.

Nelle ultime pagine si trovano e recensioni a una stella, che mettono in guardia da truffe o pericoli: servizi offerti, ma non concessi, foto false, scambi di persona. In più, Escort Advisor è l’unico sito ad avere una mappa da utilizzare come vero e proprio motore di ricerca per trovare la escort nel singolo Comune d’interesse.