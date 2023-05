Ottimi risultati per gli allievi del Liceo Musicale “Bianchi - Virginio” di Cuneo

Eccellenti risultati per cinque allievi del Liceo Musicale “Bianchi - Virginio” di Cuneo al Concorso Nazionale “Scuole in Musica” di Verona a cui hanno partecipato nella versione online. Concorso giunto ormai alla settima edizione e organizzato dalla Talent Music School.

Bongiovanni Antea della classe 3M e Macario Giovanni della classe 1M hanno ottenuto il secondo premio nella sezione solisti per le percussioni mentre Rascacci Matilde della classe 1M e Bella Cecilia della classe 1G hanno ottenuto il terzo premio, sempre in qualità di percussionisti solisti. Secondo premio anche nella categoria dedicata alla musica da camera per il duo di percussioni formato da Bongiovanni Antea e Nangano Manuel.

Inoltre allo stesso concorso, ma nella sezione in presenza, Antea Bongiovanni, seguita dalla professoressa Elena Bollati, ha ottenuto il secondo premio per il flauto.

Antea e Manuel studiano con il prof. Alberto Occhiena mentre Matilde, Cecilia e Giovanni con il prof. Matteo Caramia.

Grande soddisfazione per questi cinque giovani allievi, per i loro insegnanti, per il preside Carlo Garavagno e il vice preside Giuseppe Cappotto che da sempre incentivano e stimolano i ragazzi a fare queste fondamentali esperienze di crescita.