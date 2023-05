Studenti dell'Arimondi Eula in visita allo stabilimento Buzzi Unicem di Robilante

Gli studenti delle classi terze del corso Costruzioni Ambiente Territorio

dell’Istituto Superiore "Arimondi-Eula" di Savigliano e di Racconigi hanno effettuato

un’interessante visita didattica presso Buzzi Unicem di Robilante, un’azienda internazionale che si occupa della produzione e della vendita di cemento, calcestruzzo preconfezionato ed aggregati naturali.

Materiali con cui vengono realizzati edifici abitativi, civili ed industriali, nonché

infrastrutture come gallerie, dighe, ponti. Gli studenti, accompagnati dai docenti Angela Fumero, Domenico Robasto Valentina Vasquez e Andrea Di Pietro, hanno potuto, nell’intera mattinata, immergersi nella realtà dello stabilimento industriale Buzzi, conoscendone l’organizzazione, nonché il processo produttivo del cemento.



“I nostri ragazzi - commenta la Prof.ssa Fumero Angela – hanno avuto modo nell’incontro di vedere applicate le teorie relative al cemento apprese sui banchi di scuola e di avvicinarsi ad un’azienda d’eccellenza, di fama internazionale, capace di coniugare produzione e rispetto ambientale. E’ ormai da molti anni, infatti, che il gruppo Buzzi lavora in un’ottica di “ecologia industriale”, attraverso un percorso di miglioramento continuo che comporta l’attenzione a ridurre gli sprechi, ad utilizzare materiali di recupero, a ottimizzare il consumo dell’acqua, a monitorare le

emissioni di gas nell’atmosfera, a perfezionare gli impianti di produzione in un’ ottica sempre più green. Anche l’aspetto sociale è stato affrontato dai relatori dell’azienda che hanno illustrato le norme di sicurezza sul lavoro e gli accorgimenti adottati per migliorare le condizioni di benessere dei dipendenti.

Visite didattiche come questa risultano molto utili agli studenti in quanto consentono di accorciare le distanze tra Scuola e mondo del lavoro".